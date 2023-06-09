Поверка счетчиков газа: кто платит и как проходит процедура — Finance.ua

Поверка счетчиков газа: кто платит и как проходит процедура Сегодня 13:01 — Личные финансы

Поверка счетчиков газа: кто платит и как проходит процедура

Новость о возобновлении процесса поверки счетчиков газа в Украине стала для многих неприятным сюрпризом.

Эксперты портала ГазПравда подготовили ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся поверок счетчиков.

Эксперты отмечают, что во время поверки счетчика газа их владельцы имеют право осуществлять фото- и видеосъемку данного процесса, что должно подтвердить факт целостности средства учета без признаков внешнего вмешательства в его действие.

Кто платит за поверку счетчиков?

Периодическая поверка (в том числе демонтаж, транспортировка, монтаж, техническое обслуживание и связанный с такой поверкой ремонт) счетчиков газа бытовых потребителей осуществляется за счет облгаза независимо от того, кто является владельцем счетчика: облгаз или потребитель. Расходы облгазов, связанные с поверкой счетчиков, заложены в тариф на услуги по распределению природного газа.

То есть бытовые потребители, оплачивающие доставку газа, в то же время платят своему облгазу и за поверку счетчиков газа, независимо от того, кто является владельцем таких средств учета.

Может ли облгаз применить санкции к бытовому потребителю?

Периодическая поверка счетчиков газа — это зона ответственности исключительно облгаза. Именно на облгаз возложены обязательства по надлежащему мониторингу сроков истечения межповерочного интервала средств учета и соответственно инициирование проведения их периодической поверки.

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В случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине облгаза объем потребленного природного газа по объекту бытового потребителя за соответствующий период определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки.

То есть если облгаз не обращался к бытовому потребителю с целью проведения периодической поверки его счетчика, то никаких взысканий к абоненту не применяется.

Информирование облгаза о дате поверки

Облгаз не позднее чем за месяц до наступления срока проведения периодической поверки средства измерительной техники или в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о необходимости его ремонта информирует об этом потребителя путем отправки сообщения заказным письмом или иным способом, что будет подтверждать получение его потребителем.

В случае невозможности потребителя в указанный срок обеспечить доступ представителя облгаза к средству измерительной техники для проведения его периодической поверки потребитель не позднее чем за 10 календарных дней до наступления такого срока информирует об этом исполнителя путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении или иным способом, что будет подтверждать получение исполнителем соответствующей информации.

Другой срок доступа к средству измерений потребитель и исполнитель согласовывают, в частности путем обмена письмами.

Если потребитель препятствует представителям облгаза осуществить поверку его счетчика газа?

Бытовой потребитель обязан обеспечить доступ представителям облгаза после предъявления ими служебных удостоверений для проведения работ по демонтажу счетчика на поверку (или его поверки на месте установки).

При отказе в доступе к объекту бытового потребителя представителю облгаза для снятия счетчика газа на периодическую поверку (или его поверки на месте установки) потребителю меняется режим начисления объемов природного газа.

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Такой отказ должен быть оформлен соответствующим Актом, заверенным обеими сторонами (представителем облгаза и потребителем).

С даты составления такого Акта для расчета за потребленный природный газ показания счетчика учитываться не будут. Все начисления будут производиться по предельным объемам потребления природного газа населением.

Как фиксируются потребленные кубы газа, если мой счетчик газа заберут на поверку?

На период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки облгаз устанавливает счетчики газа из собственного обменного фонда.

В случае если на период снятия счетчика на периодическую поверку невозможно установить другой, расчеты с потребителем производятся в зависимости от среднемесячного объема потребления природного газа за аналогичный период предыдущего года или фактический период потребления, если он составляет менее шести месяцев.

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