Тариф на газ в июне: поставщики обнародовали цены для населения — Finance.ua

Тариф на газ в июне: поставщики обнародовали цены для населения
Газоснабжающие компании обнародовали свои годовые ценовые предложения на газ в июне 2023 года.
Об этом сообщает ГазПравда.
«Стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. В зависимости от компании, цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что у 7 поставщиков цена ниже 8 грн, еще у 5 — выше.
«Подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании „Нафтогаз Украины“. Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр», — добавили в ГазПравде.
Самые низкие цены остаются у поставщика «Эру Людям» — 7,7 грн/куб. м.
Компания «Ритейл Сервис» (ТМ «СветГаз») продает клиентам ресурс по 9,99 грн/куб. м — это самая высокая цена в Украине для бытовых потребителей.
Справка Finance.ua:
- 30 апреля истек срок действия предыдущих долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям;
- уже 1 мая газоснабжающие компании продлили свои годовые тарифные предложения на следующие 12 месяцев — до 1 мая 2024 года включительно. Стоимость топлива при этом не изменилась.
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