Тариф на газ в июне: поставщики обнародовали цены для населения — Finance.ua

Тариф на газ в июне: поставщики обнародовали цены для населения Сегодня 15:05 — Личные финансы

Тариф на газ в июне: поставщики обнародовали цены для населения

Газоснабжающие компании обнародовали свои годовые ценовые предложения на газ в июне 2023 года.

Об этом сообщает ГазПравда.

«Стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. В зависимости от компании, цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 7 поставщиков цена ниже 8 грн, еще у 5 — выше.

«Подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании „Нафтогаз Украины“. Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр», — добавили в ГазПравде.

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Самые низкие цены остаются у поставщика «Эру Людям» — 7,7 грн/куб. м.

Компания «Ритейл Сервис» (ТМ «СветГаз») продает клиентам ресурс по 9,99 грн/куб. м — это самая высокая цена в Украине для бытовых потребителей.

Инфографика: ГазПравда

Справка Finance.ua:

30 апреля истек срок действия предыдущих долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям;

уже 1 мая газоснабжающие компании продлили свои годовые тарифные предложения на следующие 12 месяцев — до 1 мая 2024 года включительно. Стоимость топлива при этом не изменилась.

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