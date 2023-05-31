Нафтогаз закупил на бирже 400 миллионов кубометров украинского газа — Finance.ua

Нафтогаз закупил на бирже 400 миллионов кубометров украинского газа Сегодня 04:24 — Энергетика

Нафтогаз закупил на бирже 400 миллионов кубометров украинского газа

«Нафтогаз Украины» закупил 400 млн кубометров природного газа у частных украинских добытчиков на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Фейсбуке

«Прозрачный рынок газа внутри страны — это мотивация для частных компаний увеличивать свою добычу. Именно поэтому Группа Нафтогаз почти каждый день выходит на биржу, покупая разные объемы топлива, от сотни тысяч „кубов“ до миллионов. С 26 апреля мы уже закупили около 400 млн кубометров украинского газа», — сказал Чернышев.

Он отметил, что торги проходят на площадке Украинской энергетической биржи, и Нафтогаз готов покупать газ с точками поставки как в подземных газовых хранилищах, так и на виртуальной торговой точке (ВТТ).

«Наша цель на отопительный сезон 2023/24 — отказаться от импорта газа и пройти зиму на собственных энергоносителях. Для этого необходимо сделать нужные резервы горючего. Большую часть — до 13,5 млрд — должна обеспечить „Укргаздобыча“. Остальное ожидаем от частников», — подчеркнул Чернышев.

Глава «Нафтогаза» добавил, что в условиях войны экспорт газа собственной добычи из Украины запрещен. Это «непопулярное, но оправданное решение».

«Сначала мы должны быть уверены, что накопили достаточно газа для собственных нужд. Но при действенном рынке частным добытчикам не должно быть важно, есть экспорт или нет. Они могут быть уверены в том, что продадут свой ресурс внутри страны по конкурентным ценам», — резюмировал Чернышев.

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В апреле НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что будет производить закупки природного газа на УЭБ. В рамках биржевых торгов на закупку природного газа компания готова покупать природный газ с точками поставки как в ПХГ, так и на ВТТ с поставкой в течение текущего (BOM) и следующего (MAH) месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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