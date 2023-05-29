Без импортного газа и роста тарифов: глава Нафтогаза рассказал о подготовке к следующей зиме — Finance.ua

Без импортного газа и роста тарифов: глава Нафтогаза рассказал о подготовке к следующей зиме Сегодня 11:45 — Энергетика

Без импортного газа и роста тарифов: глава Нафтогаза рассказал о подготовке к следующей зиме

В этом году газа украинской добычи будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023/2024 без импорта, но есть военные риски. Также не планируется повышение тарифов для бытовых потребителей.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

«В 2023 году планируем добыть 13,5 млрд куб. м газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023/2024 без импорта», — отметил глава госкомпании.

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В то же время он указал на военные риски. Поэтому «Нафтогаз» присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. В случае нехватки топлива можно будет оперативно заказать нужные объемы.

«Но, повторяю, это только фактор войны. А вообще Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. И мы должны наконец-то начать использовать этот потенциал», — отметил Чернышев.

Он также добавил, что с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года цена на газ для бытовых клиентов останется неизменной — 7,96 грн за куб. м. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Справка Finance.ua:

Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону, в частности, для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации;

Кабинет Министров утвердил план подготовки и решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующему отопительному сезону;



на заседании Антикризисного энергетического штаба было определено, что к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах должно быть более 14 млрд кубометров газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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