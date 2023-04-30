Нафтогаз оставил неизменной цену на газ для населения до мая 2024 года — Finance.ua

Нафтогаз оставил неизменной цену на газ для населения до мая 2024 года Сегодня 10:45 — Личные финансы

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный», который будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС) еще на год — до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. Несмотря на всю сложность ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

В компании отметили, что бесперебойно и стабильно обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств.

Добавляется, что 26 апреля 2023 года НАК «Нафтогаз Украины» вышла на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) и закупила 1,6 млн куб. м природного газа у частных украинских добытчиков.

Согласно результатам торгов средневзвешенная цена покупки ресурса апреля в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 10 972 грн за тыс. куб. м без НДС, средневзвешенная цена покупки ресурса мая на виртуальной торговой точке (ВТТ) составила 10 767 грн за тыс. куб. м без НДС.

Економічна Правда По материалам:

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