Нафтогаз оставил неизменной цену на газ для населения до мая 2024 года — Finance.ua
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Нафтогаз оставил неизменной цену на газ для населения до мая 2024 года

Личные финансы
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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный», который будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС) еще на год — до 1 мая 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
«Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. Несмотря на всю сложность ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
В компании отметили, что бесперебойно и стабильно обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств.
Добавляется, что 26 апреля 2023 года НАК «Нафтогаз Украины» вышла на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) и закупила 1,6 млн куб. м природного газа у частных украинских добытчиков.
Согласно результатам торгов средневзвешенная цена покупки ресурса апреля в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 10 972 грн за тыс. куб. м без НДС, средневзвешенная цена покупки ресурса мая на виртуальной торговой точке (ВТТ) составила 10 767 грн за тыс. куб. м без НДС.
По материалам:
Економічна Правда
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