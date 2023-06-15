В "Нафтогазе" рассказали, как быстро оплатить счета за газ — Finance.ua
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В "Нафтогазе" рассказали, как быстро оплатить счета за газ

Личные финансы
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В "Нафтогазе" рассказали, как быстро оплатить счета за газ
В "Нафтогазе" рассказали, как быстро оплатить счета за газ
В Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сообщили, как быстро оплатить газ, не выходя из дома.
Быстро получить счет и сразу оплатить его можно в личном кабинете.

Пошаговая инструкция регистрации

  • Зайдите на страницу gas.ua, в правом верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет», далее — «Зарегистрироваться».
  • Введите номер вашего лицевого счета (9-значный номер, который можно найти на платежке) и первые три буквы фамилии.
  • Выберите удобный способ регистрации — через Google, Facebook, электронную почту или по номеру телефона.
  • Создайте пароль, который должен состоять не менее чем из 8 символов, содержать прописные и строчные латинские буквы, а также цифры. К примеру, Naftogas22.
  • Пройдите дополнительную верификацию по номеру мобильного телефона.
Напомним, газоснабжающие компании обнародовали свои годовые ценовые предложения на природный газ в июне 2023 года. Об этом сообщает ГазПравда. «Стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. В зависимости от компании, цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что у 7 поставщиков цена ниже 8 грн, еще у 5 — выше. Самые низкие цены остаются у поставщика «Эру Людям» — 7,7 грн/куб. м.

Справка Finance.ua:

  • Потребители, не знавшие о переводе к поставщику последней надежды, продолжали платить своему предыдущему поставщику. И оказалось, что «Нафтогазу» они задолжали, а газсбыту переплатили.
  • Механизма автоматического перевода денег с лицевых счетов потребителей в газсбытах на счет «Нафтогаза» нет.
  • Для возврата средств необходимо обратиться к поставщику с соответствующим заявлением.
  • Оно может быть написано в произвольной форме, но обязательно должно содержать ваши фамилию, имя и отчество, место жительства, лицевой счет, суть заявления, дату и подпись.

Как вернуть переплату за газ

По материалам:
Finance.ua
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