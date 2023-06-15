В "Нафтогазе" рассказали, как быстро оплатить счета за газ — Finance.ua

В "Нафтогазе" рассказали, как быстро оплатить счета за газ Сегодня 13:00 — Личные финансы

В "Нафтогазе" рассказали, как быстро оплатить счета за газ

В Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сообщили , как быстро оплатить газ, не выходя из дома.

Быстро получить счет и сразу оплатить его можно в личном кабинете.

Пошаговая инструкция регистрации

Зайдите на страницу gas.ua, в правом верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет», далее — «Зарегистрироваться».

Введите номер вашего лицевого счета (9-значный номер, который можно найти на платежке) и первые три буквы фамилии.

Выберите удобный способ регистрации — через Google, Facebook, электронную почту или по номеру телефона.

Создайте пароль, который должен состоять не менее чем из 8 символов, содержать прописные и строчные латинские буквы, а также цифры. К примеру, Naftogas22.

Пройдите дополнительную верификацию по номеру мобильного телефона.

Напомним, газоснабжающие компании обнародовали свои годовые ценовые предложения на природный газ в июне 2023 года. Об этом сообщает ГазПравда. «Стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. В зависимости от компании, цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 7 поставщиков цена ниже 8 грн, еще у 5 — выше. Самые низкие цены остаются у поставщика «Эру Людям» — 7,7 грн/куб. м.

Справка Finance.ua:

Потребители, не знавшие о переводе к поставщику последней надежды, продолжали платить своему предыдущему поставщику. И оказалось, что «Нафтогазу» они задолжали, а газсбыту переплатили.

Механизма автоматического перевода денег с лицевых счетов потребителей в газсбытах на счет «Нафтогаза» нет.

Для возврата средств необходимо обратиться к поставщику с соответствующим заявлением.

Оно может быть написано в произвольной форме, но обязательно должно содержать ваши фамилию, имя и отчество, место жительства, лицевой счет, суть заявления, дату и подпись.

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