Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя — Finance.ua

Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя Сегодня 15:12 — Финтех и Карты

Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя

Средний портрет украинца, пользующегося услугами иностранных банков, следующий: преимущественно это люди в возрасте 35−44 года (36%), женатые (77%), имеют высшее образование (76%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом 4Service

Портрет тех, кто пользуется картами иностранных банков

Как показывают результаты исследования, эти украинцы живут сейчас в Германии (30%), Польше (24%), Чехии (6%).

Почти половина из них платят за жилье самостоятельно, а 37% трудоустроены за границей.

Что касается сфер деятельности, это офисные работники (22%), работники гуманитарной сферы (15%), рабочие физического труда (10%), пенсионеры и работающие пенсионеры (9%), а также руководители предприятий и организаций (8%).

Инфографика: 4Service

Какие услуги предпочитают

Три четверти опрошенных клиентов иностранных банков используют их карты для оплаты покупок, 59% - для снятия наличных, 40% - для пополнения мобильного.

Чуть менее трети опрошенных пользуются такими сервисами, как перевод средств, мобильный банкинг, оплата коммунальных услуг и обслуживание дебетовой или кредитной карты.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ и Raiffeisen Bank — самые приоритетные национальные банки, услугами которых продолжают пользоваться украинцы, выехавшие за границу из-за войны;

большинство беглецов от войны, которые продолжают пользоваться украинскими банковскими картами, сейчас проживают в Польше (21%) и Германии (23%);

какие изменения произошли за год в процедуре открытия банковских счетов для украинцев.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.