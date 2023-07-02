Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя — Finance.ua

Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя
Средний портрет украинца, пользующегося услугами иностранных банков, следующий: преимущественно это люди в возрасте 35−44 года (36%), женатые (77%), имеют высшее образование (76%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом 4Service.
Портрет тех, кто пользуется картами иностранных банков
Как показывают результаты исследования, эти украинцы живут сейчас в Германии (30%), Польше (24%), Чехии (6%).
Почти половина из них платят за жилье самостоятельно, а 37% трудоустроены за границей.
Что касается сфер деятельности, это офисные работники (22%), работники гуманитарной сферы (15%), рабочие физического труда (10%), пенсионеры и работающие пенсионеры (9%), а также руководители предприятий и организаций (8%).
Какие услуги предпочитают
Три четверти опрошенных клиентов иностранных банков используют их карты для оплаты покупок, 59% - для снятия наличных, 40% - для пополнения мобильного.
Чуть менее трети опрошенных пользуются такими сервисами, как перевод средств, мобильный банкинг, оплата коммунальных услуг и обслуживание дебетовой или кредитной карты.
Справка Finance.ua:
- ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ и Raiffeisen Bank — самые приоритетные национальные банки, услугами которых продолжают пользоваться украинцы, выехавшие за границу из-за войны;
- большинство беглецов от войны, которые продолжают пользоваться украинскими банковскими картами, сейчас проживают в Польше (21%) и Германии (23%);
- какие изменения произошли за год в процедуре открытия банковских счетов для украинцев.
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