Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя

Финтех и Карты
22
Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя
Иностранные банки и беженцы: портрет потребителя
Средний портрет украинца, пользующегося услугами иностранных банков, следующий: преимущественно это люди в возрасте 35−44 года (36%), женатые (77%), имеют высшее образование (76%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом 4Service.

Портрет тех, кто пользуется картами иностранных банков

Как показывают результаты исследования, эти украинцы живут сейчас в Германии (30%), Польше (24%), Чехии (6%).
Почти половина из них платят за жилье самостоятельно, а 37% трудоустроены за границей.
Что касается сфер деятельности, это офисные работники (22%), работники гуманитарной сферы (15%), рабочие физического труда (10%), пенсионеры и работающие пенсионеры (9%), а также руководители предприятий и организаций (8%).
Инфографика: 4Service
Инфографика: 4Service

Какие услуги предпочитают

Три четверти опрошенных клиентов иностранных банков используют их карты для оплаты покупок, 59% - для снятия наличных, 40% - для пополнения мобильного.
Чуть менее трети опрошенных пользуются такими сервисами, как перевод средств, мобильный банкинг, оплата коммунальных услуг и обслуживание дебетовой или кредитной карты.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ и Raiffeisen Bank — самые приоритетные национальные банки, услугами которых продолжают пользоваться украинцы, выехавшие за границу из-за войны;
  • большинство беглецов от войны, которые продолжают пользоваться украинскими банковскими картами, сейчас проживают в Польше (21%) и Германии (23%);
  • какие изменения произошли за год в процедуре открытия банковских счетов для украинцев.

Где открыть счет для ФЛП 💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.