Українські банки та біженці: портрет споживача (інфографіка) — Finance.ua
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Українські банки та біженці: портрет споживача (інфографіка)

Фінтех і Картки
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Українські банки та біженці: портрет споживача (інфографіка)
Українські банки та біженці: портрет споживача (інфографіка)
Більшість втікачів від війни, які продовжують користуватися українськими банківськими картками, зараз мешкають у Польщі (21%) та Німеччині (23%).
Про це свідчать результати опитування, яке провів дослідницький холдинг 4Service.

Рівень достатку

Як показують результати дослідження, 45% з них відносять себе до людей із середнім рівнем матеріального добробуту. Це переважно офісні працівники та менеджери, що займають не керівні посади (19%), працівники гуманітарної сфери: культури, охорони здоров’я, освіти (14%), керівники різних рівнів (8%) та робітники фізичної праці (8%).
Кожен другий з них отримує соціальні виплати або фінансову підтримку.
Ця категорія споживачів також має рахунок в іноземному банку (55%), і ще 25% планують його відкрити. Втім, 89% все ж планують й надалі залишатися клієнтами українських банків.
Інфографіка: 4Service
Інфографіка: 4Service

Яким сервісам надають перевагу

Порівняно із результатами попередньої хвилі дослідження, з українських карток біженці стали частіше поповнювати мобільний (61% проти 43%), сплачувати комуналку (42% проти 24%), а також заводити дебетові чи кредитні картки (28% проти 11%).
Водночас знизилася популярність таких сервісів як оплата покупок (з 60% до 54%), грошовий переказ (з 42% до 31%), поповнення картки (з 30% до 22%), зняття готівки (з 40% до 20%).

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ і Raiffeisen Bank — найпріоритетніші національні банки, послугами яких продовжують користуватися українці, які виїхали за кордон через війну;
  • які зміни відбулися за рік у процедурі відкриття банківських рахунків для українців.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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