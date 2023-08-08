Зеленский ответил на петицию о зарплатах в судах — Finance.ua

Зеленский ответил на петицию о зарплатах в судах Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Зеленский ответил на петицию о зарплатах в судах

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу массового увольнения работников суда из-за низкой зарплаты. Средняя заработная плата сотрудников аппарата местного суда в Украине — 7 тыс. 586,66 грн. За вычетом налогов получается 6 тыс. 107 грн.

«Оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, осуществляется на основании актов Кабинета Министров Украины в пределах бюджетных ассигнований (часть первая статьи 13 Закона Украины „Об оплате труда“)», — ответил Зеленский.

Простыми словами это означает, что, сколько в бюджете есть средств для оплаты труда, на такую ​​сумму будет выплачена заработная плата. Вопросом ее размера занимается правительство.

«По законам Украины „О государственной службе“ (статьи 50, 51) и „О судоустройстве и статусе судей“ (статья 150) вопросы оплаты труда государственных служащих, в том числе государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия, отнесены к компетенции Кабинета Министров Украины», — ответил президент.

Зеленский заявил, что он обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю «с просьбой рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы и проинформировать о результатах».

На что жалуются сотрудники судов

10 апреля 2023 года на сайте петиций к президенту зарегистрировали обращение, в котором говорилось о массовом оттоке работников, без которых суд не может нормально работать.

«Средняя заработная плата сотрудников аппарата общего местного суда (категория В) составляет 7586,66 грн (за вычетом налогов получают по факту 6107 грн.) при том, что минимальная заработная плата, которую фактически получают большинство работников аппаратов общих местных судов, составляет 5 250 грн», — сказано в петиции.

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Для работы в должности секретаря судебного заседания требуется наличие высшего юридического образования, распространяется ряд ограничений и запретов, предусмотренных законами Украины «О государственной службе», «О предотвращении коррупции», а также законодательством в сфере судопроизводства.

Поэтому такие квалифицированные специалисты с хорошим образованием находят более оплачиваемую работу. А это ставит под удар всю судебную систему, потому что без фиксации заседаний и составления процессуальных документов невозможно судопроизводство.

«Уровень оплаты труда судей и сотрудников суда на прямую влияет на гарантии независимости суда и обеспечение принципа верховенства права», — говорится в тексте петиции.

Справка Finance.ua:

в Государственной судебной администрации заявили о вероятном повышении размера стимулирующих выплат для сотрудников аппаратов судов. В 2023 году стимулирующие выплаты сотрудников аппаратов судов запланированы на уровне 18% от оклада.

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Інформатор Гроші По материалам:

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