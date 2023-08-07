Працівникам апаратів судів планують підвищити премії — Finance.ua

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Працівникам апаратів судів планують підвищити премії

Казна та Політика
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Працівникам апаратів судів планують підвищити премії
Працівникам апаратів судів планують підвищити премії
У Державній судовій адміністрації заявили про ймовірне підвищення розміру стимулюючих виплат для працівників апаратів судів.
Як розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура, у 2023 році стимулюючі виплати для працівників апаратів судів заплановані на рівні 18% від окладу.
Однак, за даними Державної казначейської служби, станом на 26 липня 2023 року із врахуванням залишку на початок року вже виконано план із надходжень коштів до спеціального фонду державного бюджету.
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При збереженні позитивної динаміки надходження коштів до спеціального фонду бюджету, ДСА планує підвищити рівень стимулюючих виплат працівникам апаратів судів у 2023 році з 18% до 40%.
Для зазначеного підвищення стимулюючих виплат ДСА необхідно додатково 548,8 млн. гривень.
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Нагадаємо, що однією з ключових проблем судової влади України є низький рівень заробітної плати у працівників апаратів судів. Більшість працівників апаратів судів отримують заробітну плату у розмірі 5−7 тис. гривень.
Такий стан речей призвів до того, що працівники апаратів судів навіть ініціювали петицію із закликом нарешті змінити підходи до виплати заробітної плати працівникам апаратів судів. Втім, хоча петиція набрала необхідні 25 тис. голосів, поки що вона не розглянута Президентом.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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