Работа в государственном секторе: 10 интересных вакансий — Finance.ua

Работа в государственном секторе: 10 интересных вакансий Сегодня 09:03 — Личные финансы

Работа в государственном секторе: 10 интересных вакансий

Предложения работы в государственном секторе постоянно обновляются. Эксперты портала robota.ua подготовили подборку таких вакансий в разных городах Украины.

Начальник отдела интерактивных услуг в Управлении персоналом Львовского городского совета

📍 Львов

и т. п. ); владеет навыками копирайтинга, дизайна, фото- и видеосъемки (желательно), аналитики и рекламы; следит за трендами и новинками в области SEO, SMM и digital-маркетинга. Если у кандидата есть опыт работы на руководящей должности в сфере информационных услуг — это будет преимуществом. На должность ищут специалиста, имеющего: полное высшее образование (специалист, магистр); опыт работы в сфере соцсетей, умеет создавать интересный и эффективный контент для разных платформ (Facebook, Instagram, TikTok); владеет навыками копирайтинга, дизайна, фото- и видеосъемки (желательно), аналитики и рекламы; следит за трендами и новинками в области SEO, SMM и digital-маркетинга. Если у кандидата есть опыт работы на руководящей должности в сфере информационных услуг — это будет преимуществом.

Коммуникационный менеджер в «Дія»

📍Киев

Первая официальная IT-компания Минцифры ищет специалиста. Обязанности на должности: писать интересно на сложные темы на английском, украинском; быстро собирать информацию и готовить текст; проводить интервьюирование; работать с дизайнерами для создания визуала; сделать так, чтобы текст полюбили не только читатели, но и поисковые системы; делать яркие новости; организовывать внимание СМИ к тексту (при необходимости); анализировать результаты своей работы; преследовать ценности и главные коммуникационные цели.

Врач в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ)

📍 Днепр

и т. п. ). Среди требований к кандидатам : высшее медицинское образование; доскональное знание законодательной базы в сфере здравоохранения; опыт работы врачом СМП (специализированная медицинская помощь) — не менее 5 лет; знание международных протоколов лечения и классификаторов болезней; подтвержденная информация о получении неформального образования за последние 5 лет (тренинги, семинары, учебные программы).

Главный специалист по предотвращению и выявлению коррупции в Одесский областной центр занятости

📍 Белгород-Днестровский

Белгород-Днестровский филиал Одесского областного центра занятости ищет специалиста. Что будет делать будущий сотрудник: обеспечивать организацию и контроль за проведением мероприятий по предотвращению коррупционных правонарушений; будет принимать меры по выявлению конфликта интересов; будет предоставлять юридически обоснованные разъяснения по предотвращению коррупции.

Переводчик-синхронист в Национальный банк Украины

📍 Киев

НБУ открывает вакансию. Рассматривают специалистов, которые будут осуществлять синхронный перевод с/на английский во время встреч; письменный перевод материалов/документов; работать с офисным пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); владеют или готовы овладеть десятипальцевым методом печати.

Работодатель анонсирует, в частности: рыночный уровень оплаты труда, премии на основе оценки результатов работы (KPI); программы обучения; негосударственное корпоративное пенсионное страхование.

Уполномоченный/Уполномоченная по антикоррупционной деятельности Херсонской ТЭЦ в «Группа Нафтогаз»

📍 Херсон

НАК «Нафтогаз Украины» приглашает присоединиться к команде в Херсоне. Если у вас есть: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы в должности комплаенса/внутреннего аудита/юридического сопровождения деятельности юридического лица; отличное знание законодательства Украины, международного законодательства в сфере противодействия взяточничеству и коррупции; практический опыт работы с системами Prozorro и другими площадками публичных закупок — откликайтесь на вакансию.

Ведущий специалист сектора аналитической работы в Украинском культурном фонде

📍Киев

и т. п. ); разработка аналитических материалов для сайта Одно из ведущих государственных учреждений Украины в сфере развития культуры начинает отбор кандидатов на замещение вакантной должности. Какие задачи предстанут перед работником: работа с реестрами данных; систематизация, анализ и визуализация данных; представление результатов анализа в структурированном и сжатом виде; участие в подготовке аналитических продуктов (отчетов, обзоров, справок); разработка аналитических материалов для сайта uaculture.org

Эрготерапевт в КНП «Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. О. И. Мещанинова»

📍Харьков

Требования к кандидатам: высшее образование (магистр) в области знаний «Здравоохранение» по специальности «Физическая терапия, эрготерапия», или «Физическая реабилитация», или «Физическое воспитание, спорт и здоровье человека» по специальности «Физическая реабилитация».

Администратор отдела регистрации и паспортизации в Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета

📍Одесса

Требования к претендентам на должность: высшее юридическое или экономическое образование (магистр, специалист), обучаемость, ответственность, пунктуальность.

Условия работы: служба в органах местного самоуправления, офис, стабильная зарплата, перспективы профессионального и карьерного роста. График: 5 дней в неделю, 8-часовой рабочий день. Перед приемом на работу придется пройти стажировку и конкурс.

Главный специалист отдела гражданской защиты в Киевскую областную государственную администрацию

📍Киев

и т. д. для дальнейшего гуманитарного разминирования определенных в заявках территорий; рассмотрение обращений граждан и адвокатских запросов по вопросам гражданской защиты. На работу в Департамент гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами Киевской областной государственной администрации (Киевской областной военной администрации) приглашают специалиста. Должностные обязанности: обработка входных писем, подготовка проектов ответов на них; обобщение информации, поступающей от районных государственных администраций Киевской области; обработка заявок на разминирование с последующим направлением их в учреждения, предприятиядля дальнейшего гуманитарного разминирования определенных в заявках территорий; рассмотрение обращений граждан и адвокатских запросов по вопросам гражданской защиты.

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