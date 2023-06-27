На 20% возрастут должностные оклады работников образования, здравоохранения, науки и культуры — Finance.ua

На 20% возрастут должностные оклады работников образования, здравоохранения, науки и культуры Сегодня 09:33 — Личные финансы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления «О повышении заработной платы работникам образования, здравоохранения, науки, культуры и других бюджетных учреждений» № 9411 , которым предусмотрено поручить Кабинету Министров Украины:

— принять решение до 1 августа 2023 г. о повышении с 1 сентября 2023 г. размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда не менее чем на 20 процентов для определения должностных окладов (тарифных ставок) работников образования, здравоохранения я, науки, культуры и других бюджетных учреждений;

— подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» об увеличении расходов на оплату труда работников бюджетных учреждений;

— предусмотреть в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» ежеквартальное повышение размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда с целью увеличения его размера до размера минимальной заработной платы.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.