Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине
Проведение выборов в Украине возможно только после установления режима прекращения огня.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.
Глава государства подчеркнул, что безопасность граждан и поддержка партнеров — ключевые условия для организации выборов.
«Нам нужна безопасность для проведения выборов. Даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией, при прекращении огня мы можем провести выборы. Конечно, при поддержке наших партнеров. Нам нужна безопасность», — сказал Зеленский.
Президент также отметил, что для этого процесса будет необходима поддержка союзников Украины, однако деталей он не уточнил.
Напомним, в марте Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня.
25 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения. «Только установление справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства», — говорится в документе.
Поделиться новостью
Также по теме
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине
Пенсионная реформа: какие законы готовят в 2025 году
С 1 октября вводятся требования минимального размера зарплаты: кого это касается
АРМА начала рыночные консультации по управителю арестованным заводом «Бетонстрой» во Львове
Какие цены на недвижимость в Одессе
NAM Summit 2025: конференция, где создают будущее медиа