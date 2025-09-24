Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине Сегодня 11:25

Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине

Проведение выборов в Украине возможно только после установления режима прекращения огня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News

Глава государства подчеркнул, что безопасность граждан и поддержка партнеров — ключевые условия для организации выборов.

«Нам нужна безопасность для проведения выборов. Даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией, при прекращении огня мы можем провести выборы. Конечно, при поддержке наших партнеров. Нам нужна безопасность», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что для этого процесса будет необходима поддержка союзников Украины, однако деталей он не уточнил.

Напомним, в марте Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня.

25 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения. «Только установление справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства», — говорится в документе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.