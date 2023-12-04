Заявления на возмещение ущерба от агрессии рф можно будет подать в «Дія» — Finance.ua

Заявления на возмещение ущерба от агрессии рф можно будет подать в «Дія» Сегодня 09:04 — Личные финансы

Заявления на возмещение ущерба от агрессии рф можно будет подать в «Дія»

Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать возможность для украинцев подавать через «Дія» заявления о возмещении ущерба или потерь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Для легитимной конфискации замороженных российских активов Украина предложила четкую и понятную дорожную карту. Один из ключевых элементов — это работа Международного реестра ущерба, который был создан решением Совета Европы и будет работать в Нидерландах», — говорится в сообщении.

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Шмыгаль сообщил, что были утверждены два документа, которые будут способствовать качественному функционированию реестра.

Он добавил, что учитывая, что этот реестр будет работать в электронной форме, Минцифра и Минюст Украины должны разработать и передать технические требования для создания программного обеспечения такого реестра.

«Минцифры также должны разработать возможность для украинцев подавать через „Дія“ заявления о возмещении убытков или потерь», — сказал глава правительства.

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Также Шмыгаль пояснил, что второй документ в этом направлении касается предложений по классификации категорий ущерба, подлежащего компенсации.

Это позволит системно подойти к передаче всей информации об ущербе, потерях и вреде, причиненном россией как государству Украина, так и каждому из наших граждан и украинским юридическим лицам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

реестр убытков от войны с россией должен заработать уже в начале следующего года, а его основным источником наполнения должны стать замороженные Западом российские активы;

на 1 сентября сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд.



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