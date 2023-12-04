Заявления на возмещение ущерба от агрессии рф можно будет подать в «Дія» — Finance.ua
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Заявления на возмещение ущерба от агрессии рф можно будет подать в «Дія»

Личные финансы
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Заявления на возмещение ущерба от агрессии рф можно будет подать в «Дія»
Заявления на возмещение ущерба от агрессии рф можно будет подать в «Дія»
Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать возможность для украинцев подавать через «Дія» заявления о возмещении ущерба или потерь.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Для легитимной конфискации замороженных российских активов Украина предложила четкую и понятную дорожную карту. Один из ключевых элементов — это работа Международного реестра ущерба, который был создан решением Совета Европы и будет работать в Нидерландах», — говорится в сообщении.
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Шмыгаль сообщил, что были утверждены два документа, которые будут способствовать качественному функционированию реестра.
Он добавил, что учитывая, что этот реестр будет работать в электронной форме, Минцифра и Минюст Украины должны разработать и передать технические требования для создания программного обеспечения такого реестра.
«Минцифры также должны разработать возможность для украинцев подавать через „Дія“ заявления о возмещении убытков или потерь», — сказал глава правительства.
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Также Шмыгаль пояснил, что второй документ в этом направлении касается предложений по классификации категорий ущерба, подлежащего компенсации.
Это позволит системно подойти к передаче всей информации об ущербе, потерях и вреде, причиненном россией как государству Украина, так и каждому из наших граждан и украинским юридическим лицам.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • реестр убытков от войны с россией должен заработать уже в начале следующего года, а его основным источником наполнения должны стать замороженные Западом российские активы;
  • на 1 сентября сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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