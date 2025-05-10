Каждый месяц средняя зарплата растет на 500 грн: кто получает больше всех — Finance.ua
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Каждый месяц средняя зарплата растет на 500 грн: кто получает больше всех

Личные финансы
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Каждый месяц средняя зарплата растет на 500 грн: кто получает больше всех
Каждый месяц средняя зарплата растет на 500 грн: кто получает больше всех
С начала года в Украине наблюдается тенденция роста зарплат на 500 грн ежемесячно. Средняя заработная плата в апреле составила 24 500 грн.
Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

Где самая большая конкуренция за вакансии

В то же время, как отмечают специалисты, в апреле стало меньше кандидатов и откликов на вакансии. Однако эти показатели все равно выше, чем годом ранее.
Каждый месяц средняя зарплата растет на 500 грн: кто получает больше всех
По данным исследования, самая большая конкуренция наблюдается в следующих областях:
  • Киевской;
  • Львовской;
  • Винницкой;
  • Одесской;
  • Харьковской.
Самая низкая конкуренция в Херсонской, Закарпатской, Черниговской и Сумской областях.
Каждый месяц средняя зарплата растет на 500 грн: кто получает больше всех
Соискатели работы больше всего выставляли резюме по следующим должностям: менеджер по продажам, продавец-консультант, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, водитель, бухгалтер, кассир, оператор контакт-центра, менеджер по персоналу, бармен.

Где самые большие зарплаты

Самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Сила обороны, в сфере IT и на руководящие позиции.

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Вне этих сфер доход выше среднего у медиабайеров (65 000 грн), брокеров (60 000 грн), ортодонтов (58 750 грн), эндодонтистов (55 000 грн), водителей-международников (55 000 грн), аккумуляторщиков (55 000 грн) 500 грн), трейдеров (52 500 грн).
В то же время вырос доход в категориях:
  • «Транспорт, автобизнес» — 35 000 грн, +8% к марту;
  • «Продажи, закупка» — 32 500 грн, +5%;
  • «Юриспруденция» — 25 000 грн, +5%;
  • «Страхование» — 25 975 грн, +4%.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
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По материалам:
Finance.ua
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