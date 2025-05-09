Ключевые вызовы для бизнеса в 2025 году — Finance.ua

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Ключевые вызовы для бизнеса в 2025 году

Личные финансы
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Ключевые вызовы для бизнеса в 2025 году
Ключевые вызовы для бизнеса в 2025 году
Главная боль бизнеса — кадры и покупательская способность. 77% компаний видят ключевым вызовом на 2025 год дефицит квалифицированных работников, далее падение спроса и эмоциональное выгорание команд.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного robota.ua.
В целом, компании реально оценивают ситуацию и рассматривают определенные проблемы и трудности как препятствия для успешного и эффективного функционирования и развития бизнеса. Так, наибольший вызов для предприятий в 2025 году — дефицит квалифицированных кадров и потеря талантов.
Также украинские бизнесы озабочены снижением покупательной способности населения и эмоциональным и психологическим напряжением в команде.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Среди других вызовов для компаний: высокий уровень налоговой и регуляторной нагрузки, внедрение искусственного интеллекта и автоматизация, поиск новых рынков сбыта, рост конкуренции, кибербезопасность и защита данных, адаптация к изменению формата работы (гибридный/удаленный).

Сферы — драйверы роста экономики в 2025 году

Ключевым драйвером роста в 2025 году бизнес видит агро и переработку. Также в тройку направлений входят строительство, инфраструктура и производство. Интересно и неожиданно, что ІТ и технологии — всего на 5 месте. Респонденты опроса также упомянули о сферах энергетики и образования и человеческого капитала.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua

Инвестиционные приоритеты

В 2025 году украинский бизнес активно настроен на инвестиции в разные направления — больше всего компании готовы инвестировать в искусственный интеллект и развитие команды. И всего 10% не планируют инвестиций вообще.
Согласно результатам исследования, наиболее популярными инвестиционными приоритетами украинских предприятий, кроме внедрения ИИ, автоматизации процессов и профессионального развития команды, являются новые продукты и услуги, маркетинг и продвижение, а также расширение на новые рынки.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua

Роль искусственного интеллекта

ИИ, безусловно, играет важную роль в том, каков украинский бизнес сегодня и каким он будет завтра. Но реальность такова, что только 14% бизнесов сейчас активно используют искусственный интеллект в своих процессах. Большинство компаний находятся на этапе планирования или разработки пилотных проектов, а четверть бизнесов (26%) считают технологию неактуальной для себя.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Всего 12% предприятий считают, что они открыты к изменениям и имеют высокий уровень подготовки, а почти половина компаний (48%) признается, что команда нуждается в адаптации и дополнительном обучении для работы с ИИ. К тому же 9% бизнесов отмечают, что часть команды противится внедрению ИИ, а треть компаний (31%) не могут оценить уровень готовности своих сотрудников к использованию искусственного интеллекта в бизнес-процессах.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Если говорить о сферах применения искусственного интеллекта в компаниях, то технологию сегодня чаще всего рассматривают для продаж, маркетинга и HR, реже для работы с клиентами, аналитики, операционной эффективности и других направлений. А вот треть компаний пока не внедряет ИИ совсем.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Однако результаты исследования показывают, что все же компании видят потенциал сокращения затрат с помощью искусственного интеллекта в 2025 году. Так, согласно опросу, особенно актуально это в контексте сокращения ручного труда в операционных процессах, автоматизации внутренних отчетов и аналитики, снижения расходов на маркетинг путем персонализации, сокращения расходов на обслуживание клиентов, оптимизации логистики и цепочек поставок.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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