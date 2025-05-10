Нестандартные направления в Европе для отдыха на море (фото) — Finance.ua

Нестандартные направления в Европе для отдыха на море (фото) Сегодня 15:14 — Личные финансы

Нестандартные направления в Европе для отдыха на море (фото)

Морской отдых в Европе позволяет совмещать не только отдых на пляже, но и активно провести отдых.

«Телеканал 24» рассказывает , куда поехать, если вы ищете небанальные локации для отдыха на море.

Валенсия

Валенсия — это один из самых красивых и доступных городов Испании. Город омывается Балеарским морем, которое чрезвычайно чистое и приятное для купания.

Читайте также Какие европейские страны позволяют украинцам голосовать на местных выборах

В этом месте море обычно спокойное и без медуз, поэтому подходит для отдыха с детьми.

Береговая линия вдоль Валенсии простирается на несколько километров, а песчаные пляжи очень широкие. Купаться в Валенсии уже можно в конце мая, когда температура воды в море прогревается до +21 градуса.

Фото Михаила Гемы, 24 Канал

Кроме того, цены на жилье, гостиницы и еду в Валенсии ниже, чем в других курортных городах Испании.

Более того, в Валенсии доступны музеи, которые на выходных бесплатно принимают посетителей. Если вы окажетесь в Валенсии, то не упустите возможность увидеть фламенко.

Читайте также Где в ЕС жить дешевле всего: рейтинг стран в 2025 году

Единственный недостаток в Валенсии заключается в карманных ворах, которые часто выжидают случая что-то стащить у отдыхающих, купающихся в море. Поэтому не стоит оставлять свои вещи без присмотра.

Чефалу

В Италии есть сотни невероятных курортов, страна принимает на своих роскошных пляжах тысячи туристов со всего мира. Однако далеко не каждый решается отправиться на Сицилию из-за сомнительного реноме этого региона.

Да, Сицилия менее экономически развита, чем остальные регионы Италии. Однако этот остров — невероятное место для отдыха у моря, а также прогулок по узким улочкам возле шедевров архитектуры.

Фото: Jos Desmedt

Если вы планируете отпуск, стоит рассмотреть отдых в небольшом городе Чефалу на берегу Тирренского моря.

Именно в этом месте вы поймете итальянское выражение Dolce far niente — удовольствие от бездействия и беззаботного времяпрепровождения.

Читайте также ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции

Море в Чефалу и возле городков неподалеку уже теплое в мае и имеет удивительный оттенок на фоне вулканических холмов. А невероятные закаты Солнца над морем украсят ваши профили в соцсетях.

Пула

Хорватия в последние годы стала очень популярным направлением для отдыха у моря. Особую популярность благодаря сериалу «Игра престолов» получил город Дубровник.

Однако, если вы хотите более спокойного отдыха у моря, избегайте поездок на юг Хорватии и отправляйтесь в город Пула.

Фото Михаила Гемы, 24 Канал

Но в этом курортном городке также идеально отдыхать с семьей на берегу кристально чистого Адриатического моря. Именно в Пуле Адриатическое море считают одним из самых чистых.

Единственный относительный недостаток, который следует учесть, состоит в том, что побережье не из песка, а камней. Поэтому обязательно приобретите себе специальную обувь для купания в море, чтобы не пораниться.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.