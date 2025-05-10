Нестандартные направления в Европе для отдыха на море (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нестандартные направления в Европе для отдыха на море (фото)

Личные финансы
12
Нестандартные направления в Европе для отдыха на море (фото)
Нестандартные направления в Европе для отдыха на море (фото)
Морской отдых в Европе позволяет совмещать не только отдых на пляже, но и активно провести отдых.
«Телеканал 24» рассказывает, куда поехать, если вы ищете небанальные локации для отдыха на море.

Валенсия

Валенсия — это один из самых красивых и доступных городов Испании. Город омывается Балеарским морем, которое чрезвычайно чистое и приятное для купания.
Читайте также
В этом месте море обычно спокойное и без медуз, поэтому подходит для отдыха с детьми.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Береговая линия вдоль Валенсии простирается на несколько километров, а песчаные пляжи очень широкие. Купаться в Валенсии уже можно в конце мая, когда температура воды в море прогревается до +21 градуса.
Фото Михаила Гемы, 24 Канал
Фото Михаила Гемы, 24 Канал
Кроме того, цены на жилье, гостиницы и еду в Валенсии ниже, чем в других курортных городах Испании.
Более того, в Валенсии доступны музеи, которые на выходных бесплатно принимают посетителей. Если вы окажетесь в Валенсии, то не упустите возможность увидеть фламенко.
Читайте также
Единственный недостаток в Валенсии заключается в карманных ворах, которые часто выжидают случая что-то стащить у отдыхающих, купающихся в море. Поэтому не стоит оставлять свои вещи без присмотра.

Чефалу

В Италии есть сотни невероятных курортов, страна принимает на своих роскошных пляжах тысячи туристов со всего мира. Однако далеко не каждый решается отправиться на Сицилию из-за сомнительного реноме этого региона.
Да, Сицилия менее экономически развита, чем остальные регионы Италии. Однако этот остров — невероятное место для отдыха у моря, а также прогулок по узким улочкам возле шедевров архитектуры.
Фото: Jos Desmedt
Фото: Jos Desmedt
Если вы планируете отпуск, стоит рассмотреть отдых в небольшом городе Чефалу на берегу Тирренского моря.
Именно в этом месте вы поймете итальянское выражение Dolce far niente — удовольствие от бездействия и беззаботного времяпрепровождения.
Читайте также
Море в Чефалу и возле городков неподалеку уже теплое в мае и имеет удивительный оттенок на фоне вулканических холмов. А невероятные закаты Солнца над морем украсят ваши профили в соцсетях.

Пула

Хорватия в последние годы стала очень популярным направлением для отдыха у моря. Особую популярность благодаря сериалу «Игра престолов» получил город Дубровник.
Однако, если вы хотите более спокойного отдыха у моря, избегайте поездок на юг Хорватии и отправляйтесь в город Пула.
Фото Михаила Гемы, 24 Канал
Фото Михаила Гемы, 24 Канал
Но в этом курортном городке также идеально отдыхать с семьей на берегу кристально чистого Адриатического моря. Именно в Пуле Адриатическое море считают одним из самых чистых.
Единственный относительный недостаток, который следует учесть, состоит в том, что побережье не из песка, а камней. Поэтому обязательно приобретите себе специальную обувь для купания в море, чтобы не пораниться.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Регистрируйся сейчас
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems