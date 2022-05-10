Зарплаты в Украине ждет обвал: кто сможет зарабатывать больше — Finance.ua

Зарплаты в Украине ждет обвал: кто сможет зарабатывать больше

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Зарплаты в Украине ждет обвал: кто сможет зарабатывать больше

Многие эксперты в Украине прогнозируют, что неплохой заработок будет у людей, у которых есть профессии, нужные обществу. Многое, по их мнению, будет зависеть от того, сколько продлится война.

Но есть и другое мнение: зарплаты в любом случае будут очень низкими. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на эксперта, аналитика компании Esperio Александра Болтяна.

Что будет с зарплатами после войны

По словам аналитика, пока мы не можем оценить степень разрушения городов, инфраструктуры и, главное, человеческие потери. Также мы не знаем, когда война закончится. Когда это прояснится, мы сможем оценить спрос на рабочую силу.

Читайте также Дистанционная работа: где и сколько денег можно заработать

Также после войны станет ясно, сколько людей останется за границей, а сколько вернется в Украину. От этого зависит ситуация на рынке труда: будет он более свободным с маленькой конкуренцией или наоборот.

Все эти факторы будут влиять на зарплаты тех, кто работает, физически присутствуя на рабочем месте.

«Те украинцы, которые работали маркетологами, представители IT-сектора, переводчики, дизайнеры, HR-специалисты, кто может работать удаленно, будут активно конкурировать с западными специалистами, работая на внешний рынок. Работа для украинцев будет, однако, по нашему мнению, в Украине Заработные платы не будут расти. Предприятия, функционирующие внутри страны и ориентированные на украинский рынок, не смогут давать высокий доход для среднестатистического работника, как и раньше», — рассказал Болтян.

Кто со своей специальностью заработает больше

Если раньше эксперты говорили, что будут зарабатывать строители, то Болтян говорит, что строительные и ремонтные специальности не будут пользоваться популярностью, потому что в послевоенное время денег у людей будет немного, и тратить на ремонты и обновления они элементарно не смогут.

На основные потребности заработать смогут те, кто создает и продает базовые товары и услуги для каждого человека. Ориентирами являются магазины, кафе, сфера услуг, красоты.

Как говорит аналитик, работникам медицинского сектора урежут заработную плату, если это частные клиники, а государственный сектор останется без изменений.

«Достойная оплата будет у тех, кто имеет две работы. Если трудиться на государственных предприятиях, то по-прежнему будет хватать только на самое необходимое — еду, ЖКХ, проезд. На периодическое обновление гардероба придется собирать и накапливать деньги», — отметил Болтян.

Люди после 45 лет, чтобы заработать, должны искать онлайн работу на внешние рынки или предоставлять частные услуги (парикмахера, мастера маникюра, психолога, массажиста и т.д.). Работа в любой украинской компании будет давать занятость, но не прибыль.

«После войны ситуация изменится к худшему, потому что оплата труда из-за высокой инфляции будет падать. С целью получения какой-либо прибыли люди вынуждены будут опускать цены на свои услуги. На 40-45% цены на разные услуги будут ниже», — добавил Болтян.

Справка Finance.ua:

в Украине упростили процедуру постановки безработных на учет, а работодатели получили дополнительные стимулы для трудоустройства внутриперемещенных лиц;

более 10% населения Украины выехали из-за войны за границу. По данным ООН, около 5,2 млн человек были вынуждены искать убежища в других странах. Более половины из них (2,9 млн) выехали в Польшу. Еще почти 800 тысяч — в Румынию. Какую работу там предлагают, и какие страны рассматривают украинцы для трудоустройства.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.