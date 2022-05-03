Где в Украине могут найти работу ВПЛ: вакансии и зарплаты (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине могут найти работу ВПЛ: вакансии и зарплаты (инфографика)

Сегодня 17:00 — Личные финансы

В единой информационной базе внутренне перемещенных лиц содержатся данные о 3,4 млн человек. Непосредственно со дня введения военного положения в Украине в качестве переселенцев зарегистрировались более 2 млн человек, из них 1,9 млн человек переместились впервые.

Куда едут?

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан выделяет в воюющей стране условно четыре типа населенных пунктов: тыл, города на линии фронта, города в осаде, а также оккупированные громады. К первому типу можно отнести Львовскую, Тернопольскую, Волынскую, Черновицкую, Закарпатскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Ровенскую и — до недавнего времени — Днепропетровскую области. Именно сюда переместилось больше всего людей.

Западная Украина стоит особняком в этом перечне, поскольку она стала не только временным убежищем, но и перевалочным хабом для людей, направляющихся за границу.

Сложность состоит в том, что миграционная волна следует из регионов, наиболее благополучных в отношении зарплат и наличия рабочих мест, в области, где эти показатели менее привлекательны. Исключение составляют Днепропетровская область, а также Винница, где большое количество приезжих коррелируется с относительно активным, даже в военное время, рынком труда. Но западный регион, за исключением Львова, традиционно и в мирное время не бил рекорды по возможности трудоустроиться.

В Черновицкой области, куда прибыло и осталось около 100 000 человек, местный центр занятости предлагает менее 600 вакансий, в Ивано-Франковской — на 40 000 приехавших всего 755 рабочих мест.

Даже в наиболее благополучных Винницкой и Днепропетровской областях соотношения плачевные: почти на 140 000 прибывших — 1704 и 3392 вакансии соответственно.

«Наибольшая потребность наших работодателей в специалистах по профессиям: швея, водитель, повар, фармацевт, продавец, продавец-консультант, официант, администратор, бухгалтер, тракторист, работник по благоустройству, охранник», — говорит заместитель председателя областной военной администрации Ивано-Франковской области Людмила Сирко.

В управлении экономики, промышленности и труда Тернопольского городского совета фиксируют запросы работодателей по следующим специальностям: бухгалтер, воспитатель, сварщик, прокатчик по металлу, швея, повар, токарь, тестомес, пекарь-технолог, токарь-шлифовщик, инженер.

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