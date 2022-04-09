Дистанционная работа: где и сколько денег можно заработать — Finance.ua
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Дистанционная работа: где и сколько денег можно заработать

Сегодня 08:07Личные финансы
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С начала полномасштабной войны рф против Украины многие украинцы потеряли работу или попали под сокращение зарплат. В горячих точках, городах, где проходят боевые действия, закрываются предприятия и исчезают рабочие места. Однако рынок труда понемногу оживает, и спрос на работу, в том числе дистанционную, увеличивается.
Какую работу сейчас предлагают дистанционно, сколько работодателей готовы взять людей без опыта и на какую зарплату можно рассчитывать — рассказали представители портала по поиску работы Work.ua.

Спрос на дистанционную работу растет

В начале апреля количество вакансий и отзывов на них значительно возросло. Как отмечают в Work.ua, чрезвычайно высокой стала активность тех, кто ищет работу. Сейчас среднее количество отзывов на одну вакансию в 5 раз выше, чем в довоенное время.
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Кроме того, более четверти всех отзывов на вакансии приходится на те, что предлагают дистанционную занятость.

Какую работу предлагают украинцам

По состоянию на 8 апреля только на сайте Work.ua размещено около 2 200 вакансий с дистанционной работой. Большинство из них предлагает работу в Украине, однако около 200 вариантов касаются работы за рубежом.
От общего количества вакансий те, что предлагают удаленную работу, занимают 20%.
В частности, в Украине ищут специалистов в следующих областях:
  • IT, компьютеры, интернет;
  • секретариат, делопроизводство, АХО;
  • продажа, закупка;
  • маркетинг, реклама, PR.
На эту работу готовы брать людей без опыта. В частности, 37,5% этих объявлений предлагают именно таким кандидатам.
За рубежом для украинцев без опыта доступны 11,5% вакансий из тех, что относятся к удаленной работе. Это следующие сферы:
  • IT, компьютеры, интернет;
  • маркетинг, реклама, PR;
  • продажа, закупка;
  • дизайн, творчество.

Сколько можно заработать дистанционно

В начале апреля средняя зарплата на все эти вакансии для дистанционной работы как в Украине, так и за границей составляла 27 тыс. грн.
Если у кандидата нет опыта работы, то плату предлагают меньшую. По данным в начале апреля средняя зарплата для таких кандидатов достигла 21 тыс. грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Сьогодні
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