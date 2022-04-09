Дистанционная работа: где и сколько денег можно заработать — Finance.ua

Дистанционная работа: где и сколько денег можно заработать

Сегодня 08:07 — Личные финансы

С начала полномасштабной войны рф против Украины многие украинцы потеряли работу или попали под сокращение зарплат. В горячих точках, городах, где проходят боевые действия, закрываются предприятия и исчезают рабочие места. Однако рынок труда понемногу оживает, и спрос на работу, в том числе дистанционную, увеличивается.

Какую работу сейчас предлагают дистанционно, сколько работодателей готовы взять людей без опыта и на какую зарплату можно рассчитывать — рассказали представители портала по поиску работы Work.ua

Спрос на дистанционную работу растет

В начале апреля количество вакансий и отзывов на них значительно возросло. Как отмечают в Work.ua, чрезвычайно высокой стала активность тех, кто ищет работу. Сейчас среднее количество отзывов на одну вакансию в 5 раз выше, чем в довоенное время.

Читайте также Работник получил статус беженца в другой стране: обязательно ли его увольнять

Кроме того, более четверти всех отзывов на вакансии приходится на те, что предлагают дистанционную занятость.

Какую работу предлагают украинцам

По состоянию на 8 апреля только на сайте Work.ua размещено около 2 200 вакансий с дистанционной работой. Большинство из них предлагает работу в Украине, однако около 200 вариантов касаются работы за рубежом.

От общего количества вакансий те, что предлагают удаленную работу, занимают 20%.

В частности, в Украине ищут специалистов в следующих областях:

IT, компьютеры, интернет;

секретариат, делопроизводство, АХО;

продажа, закупка;

маркетинг, реклама, PR.

На эту работу готовы брать людей без опыта. В частности, 37,5% этих объявлений предлагают именно таким кандидатам.

За рубежом для украинцев без опыта доступны 11,5% вакансий из тех, что относятся к удаленной работе. Это следующие сферы:

IT, компьютеры, интернет;

маркетинг, реклама, PR;

продажа, закупка;

дизайн, творчество.

Сколько можно заработать дистанционно

В начале апреля средняя зарплата на все эти вакансии для дистанционной работы как в Украине, так и за границей составляла 27 тыс. грн.

Если у кандидата нет опыта работы, то плату предлагают меньшую. По данным в начале апреля средняя зарплата для таких кандидатов достигла 21 тыс. грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.