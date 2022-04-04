Работник получил статус беженца в другой стране: обязательно ли его увольнять — Finance.ua
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Работник получил статус беженца в другой стране: обязательно ли его увольнять

Сегодня 08:03Личные финансы
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Работник получил статус беженца в другой стране: обязательно ли его увольнятьРаботник получил статус беженца в другой стране: обязательно ли его увольнять
Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
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Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, не выходящие на работу вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или те, которые не могут выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.
Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.
Если с работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, однако время таких неявок не подлежит оплате и не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодную отпуск.

Справка Finance.ua:

  • с пятницы, 1 апреля, заработала программа по трудоустройству внутренних переселенцев. Работодатель, принимающий на работу внутриперемещенных лиц, получит дотацию в сумме 6,5 тысячи гривен за каждого нового работника;
  • во время военного положения работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы;
  • треть украинского бизнеса сообщили о потерях более 1 млн долларов за месяц войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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