Как получить статус беженца в странах Европейского Союза — Finance.ua

Как получить статус беженца в странах Европейского Союза

Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как получить статус беженца в странах Европейского Союза

Словакия, Венгрия, Румыния, Чехия, Польша — полноправные члены ЕС, поэтому приобретение временной защиты и статуса беженца у них происходит по схожей процедуре. Но есть и некоторые отличия, зависящие от внутреннего законодательства этих стран.

Польша

После пересечения границы гражданам Украины не нужно сразу обращаться в пограничную службу, представительства воеводств или Управление по вопросам иностранцев. Достаточно посетить рецепционный центр, где можно получить информацию о пребывании в Польше, а также оформить все необходимые бумаги.

Также там украинцам предоставляют еду, временное жилье и доступ к медицинскому обслуживанию. Для получения временной защиты в украинское консульство необходимо подать:

анкету;

ксерокопию первой страницы паспорта;

фото в формате 3.5×4.5.

В итоге выдается специальное удостоверение, которое требуется дополнительно зарегистрировать в администрации воеводства (urząd). После этого можно получить денежное пособие — 300 злотых однократно и по 500 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет.

Также можно свободно передвигаться по территории страны, найти работу, устроить детей в школу или детский сад. Временная защита не имеет временных ограничений и будет действовать до конца военных действий в Украине.

Для получения статуса беженца следует обратиться в Управление по вопросам иностранцев или Управление воеводства с соответствующей анкетой. В ней нужно обосновать причины, при каких обстоятельствах началось преследование на Родине и почему вы не можете вернуться. После этого проходит собеседование, во время которого нужно максимально честно ответить на все поставленные вопросы о политических взглядах, вероисповедании и других деликатных моментах.

Рассмотрение дела может длиться 3-6 месяцев, а то и больше, ведь в связи с войной есть большое количество заявок, требующих детального изучения. При получении отказа не следует сразу опускать руки, ведь у вас есть право на апелляцию.

+48 47 72 123 07. Подробную информацию об условиях получения статуса беженца можно найти на польском правительственном портале https://www.gov.pl/web/ru или по телефону

Венгрия

В Венгрии можно получить временную защиту или оформить статус беженца. Но, в отличие от Польши, материальное обеспечение будет несколько хуже.

К примеру, находясь под временной защитой, гражданин Украины не имеет права на бесплатное лечение. Но правительство обеспечит вас едой, приютом, а также предоставит доступ к рынку труда и учебным заведениям.

Находиться на территории Венгрии на таких условиях можно не больше 3 лет. Но в течение этого времени вы можете подать заявление на получение статуса беженца или гражданства этой страны.

Заполнить анкету можно в Венгерском Хельсинкском комитете. Для этого нужна ксерокопия паспорта и фото.

Для получения удостоверения беженца также могут потребоваться отпечатки пальцев, медицинское освидетельствование, фото разрушенного дома и другие доказательства, что вы не можете вернуться домой. Не стоит забывать и о собеседовании — оно проводится обязательно.

С подробной информацией о процессуальных особенностях можно ознакомиться на сайте https://helsinki.hu/en/information-for-people-fleeing-from-ukraine/

Словакия

На правительственном портале https://ua.gov.sk/ определены два основных места подачи заявления на временное убежище — в полицейском участке на границе или в полиции по месту жительства.

При себе нужно иметь украинский паспорт (внутренний или заграничный) и свидетельства о рождении детей. Такое ходатайство рассматривается очень быстро, поэтому вы почти сразу можете воспользоваться преимуществами нового статуса.

А вот получение удостоверения беженца требует детального изучения вашей личности и обстоятельств, в которых вы оказались. Поэтому процедура может затянуться на 6-12 месяцев. Таким образом, получение временной защиты все же остается приоритетным.

Подать заявление можно в центре для беженцев в Гуменне. Более подробную информацию об условиях получения статуса можно получить в Миграционном информационном центре Республики Словакия ( https://www.mic.iom.sk/ ).

Чехия

После пересечения украинско-чешской границы у вас есть 30 дней для регистрации проживания в местном отделе МВД по вопросам миграции и 90 дней, чтобы подать документы для получения специальной долгосрочной визы. Она гарантирует получение временного жилья, социального и денежного обеспечения.

Для беженцев без денег и имущества в Чехии есть специальная гуманитарная помощь в 5 тыс. крон, которые выплачиваются единовременно, а также ежемесячные выплаты на каждого члена семьи.

Но для доступа к бесплатной медицине необходимо дополнительно оформить страховку в любой чешской страховой компании.

Что касается обучения и работы, то правительство страны финансирует специальные языковые курсы и переквалификацию специалистов (при необходимости).

Подробную информацию вы можете получить по телефону +420 974 801 802 и на сайте https://www.podnikatel.cz/clanky/zakladni-informace-pro-uprchliky-z-ukrajiny-ukrajinsky/

Румыния

Получить помощь в Румынии можно сразу после пересечения границы. Для получения статуса беженца можно обратиться в устной или письменной форме в офис пограничной службы, в Региональные центры предоставления жилья и Процедур по получению убежища или в один из Генеральных инспекторатов по вопросам миграции.

Заявление можно подавать на родном языке, а для собеседования вам предоставят переводчика. После этого вы можете проживать в специальном приюте, найти работу, отдать детей в садик или школу, участвовать в культурной адаптации и получить бесплатную медицинскую помощь.

Есть также и специальное денежное довольствие в 20 румынских лей в день для каждого члена семьи.

Все ответы на вопросы о миграции и получении убежища можно получить на сайте https://dopomoha.ro/ru

Молдова

Попросить убежище в Молдове можно при пересечении границы, в отделении полиции или миграционной службе. Для этого достаточно иметь документы, удостоверяющие личность.

В отдельных случаях беженцы могут находиться на территории страны и без украинских документов — они получают временное удостоверение.

Молдова не является членом Европейского Союза, поэтому денежное и материальное обеспечение в основном осуществляется волонтерскими организациями. В то же время беженцы имеют доступ к рынку труда, обучению на родном языке и свободному перемещению по территории.

Все детали получения статуса беженца в Молдове, а также актуальную информацию о волонтерских организациях и социальных гарантиях можно найти на портале https://dopomoga.gov.md/

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.