В Україні спростили процедуру становлення безробітних на облік — Finance.ua

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В Україні спростили процедуру становлення безробітних на облік

Вчора 09:02Казна та Політика
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В Україні спростили процедуру становлення безробітних на облікВ Україні спростили процедуру становлення безробітних на облік, www.pexels.com
В Україні спростили процедуру становлення безробітних на облік, а роботодавці отримали додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook.
Що передбачає новий закон:
  • спрощення процедури надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю;
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  • тепер відвідувати центр зайнятості особисто не обов’язково — достатньо підтвердити свій статус телефоном, за допомогою месенджера, електронної пошти тощо;
  • люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також зможуть зареєструватися в якості безробітних за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах;
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  • роботодавці матимуть додаткові економічні стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;
  • ВПО, які захочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову допомогу від держави;
  • вдосконалено програму надання допомоги з часткового безробіття. Вона пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг);
  • для роботодавців спрощується можливість отримати або продовжити дію дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Документи надсилатимуть Держслужбі зайнятості будь-яким зручним способом. Виключення становитимуть громадяни рф та білорусі — тут потрібно погодження СБУ.
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«Уряд і надалі буде реалізовувати політику максимального працевлаштування українців. Адже це запорука відновлення економіки через пожвавлення виробництва та активізацію споживчого попиту, а отже, й пришвидшення подолання усіх руйнівних наслідків війни», — підсумувала Свириденко.
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За матеріалами: Finance.ua
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