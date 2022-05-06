Чи виплачується компенсація за роботу у вихідний день від час дії воєнного стану — Finance.ua

Чи виплачується компенсація за роботу у вихідний день від час дії воєнного стану

Вчора 19:45 — Особисті фінанси

Про виплату компенсацї за роботу у вихідний день від час дії воєнного стану пише kadrovik.ua

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів),частини першої статті 65, частин третьої-п’ятої статті 67 та статей 71-73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Таким чином, не застосовуються способи компенсації за роботу у вихідний день, передбачені статтею 72 КЗпП.

У разі роботи працівника у вихідний день оплата здійснюється за фактично виконану роботу як у робочий день.

(Відповідно до статті 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 КЗпП).

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