Зарплаты в отдельных отраслях растут на 50% из-за нехватки кадров Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Бизнес сталкивается с ростом расходов и снижением прибыльности

Украинский бизнес сталкивается с беспрецедентным дефицитом кадров, который может еще больше обостриться после войны и начала масштабного восстановления страны.

Об этом во время мероприятия «Благосостояние нации» из цикла «Диалоги о будущем» от NV заявил председатель правления ПроКредит Банка Александр Повшедный.

По его словам, работодатели уже сейчас вынуждены повышать зарплаты без соответствующего роста производительности труда, а отток молодежи за границу создает долгосрочные риски для экономики.

Украина потеряла значительную часть трудового потенциала

Главным трендом на рынке труда Повшедний назвал существенное сокращение численности работников.

«Мы потеряли очень много рабочего потенциала. Очень много людей уехало. Все знают эту цифру — шесть миллионов. Если взять хотя бы половину из них, кто мог работать, это три миллиона. Плюс более миллиона человек находятся в обороне. Это уже четыре миллиона», — сказал он.

По словам банкира, нехватка персонала стала одной из главных проблем для бизнеса.

«Мы работаем с малым и средним бизнесом. Каждый собственник, каждый CEO после обсуждения рисков безопасности переходит к следующей теме — не хватает людей. Это парадокс страны: почти 11% безработицы, но каждый бизнесмен говорит, что нет людей», — отметил Повшедный.

Отток молодежи создает долгосрочные риски

Отдельной проблемой Повшедний назвал отток молодежи и студентов за границу. По его мнению, главными причинами выезда является качество образования и ситуация с безопасностью.

«Для понимания: в 2009 году за границей обучалось около 20 тысяч украинских студентов. На сегодняшний день — более 100 тысяч. То есть, это в пять раз больше», — сказал он.

Банкир выразил сомнение, что значительная часть этих молодых людей вернется в Украину после завершения учебы.

«Это умные, классные, многообещающие люди. И я уверен, что правительства тех стран, где они учатся — Польши, Канады, Чехии, Словакии, будут делать максимум, чтобы они там остались. Это очень большая и вопиющая проблема. Честно говоря, это очень сложная задача и правительству, и бизнесу», — подчеркнул он.

Зарплаты растут быстрее производительности труда

Еще одним ключевым трендом он назвал стремительный рост зарплат. По его словам, в отдельных отраслях годовой рост оплаты труда может достигать 50%.

«Вопрос в том, что это увеличение зарплат происходит из-за того, что другого выхода нет. При стабильной эффективности. То есть, расходы бизнеса растут, а реальная эффективность не растет», — пояснил Повшедный.

Он добавил, что из-за этого бизнес сталкивается с ростом издержек и снижением прибыльности.

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«Одна из самых горячих проблем бизнеса — расходы растут, а доходы падают. Поэтому каждый бизнес сейчас вынужден искать свои решения», — сказал он.

Описывая сложившуюся ситуацию на рынке труда, банкир сравнил ее с натянутым луком.

«Если попытаться описать рынок труда, то он сейчас как лук, как тетива, которая натягивается, натягивается и натягивается. Уже так трещит, что возникает вопрос, что будет через полгода или через год», — отметил он.

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По его мнению, любое ухудшение ситуации в сфере безопасности только усугубляет кадровый кризис.

«Несколько больше людей уезжает. Чуть больше людей принимает решение, что уже не могут больше держаться. Последняя точка, последний обстрел — и люди собираются и уезжают. Эта неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне реально влияют на людей и их решения», — сказал он.

После войны кадровый дефицит может обостриться

Повседневный убежден, что кадровая проблема станет еще острее после завершения войны.

«Мы все мечтаем о победе, о восстановлении, об украинском ренессансе, о возвращении к росту ВВП на 5%. Но за счет чего это произойдет? Где люди? Мы можем оказаться в ситуации, когда потребность в восстановлении будет огромной, а людей и рабочих рук не будет хватать», — подчеркнул он.

По его словам, Украине необходимо либо существенно повышать производительность труда имеющихся работников, либо создавать условия для возвращения граждан из-за границы.

«Нужно либо научить работать эффективнее те 10−11 миллионов людей, которые остались на рынке труда, либо вернуть уехавших. Но в возвращение, как я понимаю, мало кто верит», — сказал банкир.

НВ По материалам:

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