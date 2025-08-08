Зарплаты разработчиков в июле: что изменилось за год — Finance.ua
Зарплаты разработчиков в июле: что изменилось за год

В июле медианная зарплата разработчиков с семилетним опытом составила $4 тысячи.
Об этом сообщает Djinni.
Зарплатные ожидания кандидатов с опытом более семи лет в этом месяце были такими же, как у специалистов с пятилетним опытом. В июле прошлого года они были на $500 выше.
По данным сайта для поиска работы, зарплаты разработчиков снизились в большинстве категорий опыта:
  • 0−1 год — $500 (2023), $400 (2024), $500 (2025);
  • 1−2 года — $800 → $600 → $600;
  • 2−3 года — $1650 → $1250 → $1000;
  • 3−5 лет — $3000 → $2500 → $2500;
  • 5−7 лет — $4500 → $4000 → $4000;
  • 7+ лет — $5000 → $4500 → $4000.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Среди опытных специалистов чаще всего нанимают:
  • фронтенд-разработчиков;
  • PHP;
  • .NET;
  • Java.
На уровне Middle (3−4 года опыта) наиболее востребованы специалисты:
  • Node. js;
  • JavaScript;
  • .NET;
  • Python.
Среди кандидатов с опытом 1−2 года чаще всего нанимают разработчиков:
  • Java;
  • JavaScript;
  • Python.
В то же время на этом уровне опыта чаще, чем программистов, принимают дизайнеров, маркетологов и тестировщиков (QA).
Специалистов с опытом до года нанимают редко. Самое популярное направление среди новичков — Python, но даже их берут вдвое меньше, чем QA.
Напомним, Украина попала в десятку стран с наибольшим количеством участников ежегодного опроса Stack Overflow Developer Survey 2025, заняв седьмое место.
Медианная зарплата украинских тестировщиков выросла до $2200, что на $200 больше, чем полгода назад. Наибольший рост зарплат — у Middle QA по всем направлениям.
По материалам:
Finance.ua
