Зарплаты разработчиков в июле: что изменилось за год — Finance.ua

Зарплаты разработчиков в июле: что изменилось за год
В июле медианная зарплата разработчиков с семилетним опытом составила $4 тысячи.
Об этом сообщает Djinni.
Зарплатные ожидания кандидатов с опытом более семи лет в этом месяце были такими же, как у специалистов с пятилетним опытом. В июле прошлого года они были на $500 выше.
По данным сайта для поиска работы, зарплаты разработчиков снизились в большинстве категорий опыта:
- 0−1 год — $500 (2023), $400 (2024), $500 (2025);
- 1−2 года — $800 → $600 → $600;
- 2−3 года — $1650 → $1250 → $1000;
- 3−5 лет — $3000 → $2500 → $2500;
- 5−7 лет — $4500 → $4000 → $4000;
- 7+ лет — $5000 → $4500 → $4000.
Среди опытных специалистов чаще всего нанимают:
- фронтенд-разработчиков;
- PHP;
- .NET;
- Java.
На уровне Middle (3−4 года опыта) наиболее востребованы специалисты:
- Node. js;
- JavaScript;
- .NET;
- Python.
Среди кандидатов с опытом 1−2 года чаще всего нанимают разработчиков:
- Java;
- JavaScript;
- Python.
В то же время на этом уровне опыта чаще, чем программистов, принимают дизайнеров, маркетологов и тестировщиков (QA).
Специалистов с опытом до года нанимают редко. Самое популярное направление среди новичков — Python, но даже их берут вдвое меньше, чем QA.
Напомним, Украина попала в десятку стран с наибольшим количеством участников ежегодного опроса Stack Overflow Developer Survey 2025, заняв седьмое место.
Медианная зарплата украинских тестировщиков выросла до $2200, что на $200 больше, чем полгода назад. Наибольший рост зарплат — у Middle QA по всем направлениям.
