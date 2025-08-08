Зарплаты разработчиков в июле: что изменилось за год — Finance.ua

Зарплаты разработчиков в июле: что изменилось за год Сегодня 16:03 — Личные финансы

Зарплаты разработчиков в июле: что изменилось за год

В июле медианная зарплата разработчиков с семилетним опытом составила $4 тысячи.

Об этом сообщает Djinni.

Зарплатные ожидания кандидатов с опытом более семи лет в этом месяце были такими же, как у специалистов с пятилетним опытом. В июле прошлого года они были на $500 выше.

По данным сайта для поиска работы, зарплаты разработчиков снизились в большинстве категорий опыта:

0−1 год — $500 (2023), $400 (2024), $500 (2025);

1−2 года — $800 → $600 → $600;

2−3 года — $1650 → $1250 → $1000;

3−5 лет — $3000 → $2500 → $2500;

5−7 лет — $4500 → $4000 → $4000;

7+ лет — $5000 → $4500 → $4000.

Инфографика: Djinni

Среди опытных специалистов чаще всего нанимают:

фронтенд-разработчиков;

PHP;

.NET;

Java.

На уровне Middle (3−4 года опыта) наиболее востребованы специалисты:

Node. js;

JavaScript;

.NET;

Python.

Среди кандидатов с опытом 1−2 года чаще всего нанимают разработчиков:

Java;

JavaScript;

Python.

В то же время на этом уровне опыта чаще, чем программистов, принимают дизайнеров, маркетологов и тестировщиков (QA).

Специалистов с опытом до года нанимают редко. Самое популярное направление среди новичков — Python, но даже их берут вдвое меньше, чем QA.

Напомним, Украина попала в десятку стран с наибольшим количеством участников ежегодного опроса Stack Overflow Developer Survey 2025, заняв седьмое место.

Медианная зарплата украинских тестировщиков выросла до $2200, что на $200 больше, чем полгода назад. Наибольший рост зарплат — у Middle QA по всем направлениям.

