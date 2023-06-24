Зарплаты опытных айтишников за год упали на $500 — Finance.ua
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Зарплаты опытных айтишников за год упали на $500

Личные финансы
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Зарплаты опытных айтишников за год упали на $500
Зарплаты опытных айтишников за год упали на $500, Фото: freepik.com
Зарплаты опытных технических специалистов, нанятых в мае, в среднем на $500 меньше, чем в прошлом.
К таким выводам пришел сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Медианная зарплата Senior Java Developer вернулась к уровню $6К.
График: meta.djinni.co
График: meta.djinni.co
QA с опытом 5+ лет, в свою очередь, просят в среднем вдвое меньше.
График: meta.djinni.co
График: meta.djinni.co
Интересная динамика у девопсов. У кандидатов с минимальным опытом (до 1 года) зарплата упала за год в 6 раз — с $1 200 до $200. Но девопсы с опытом уже получают больше — $2 500 против $2 200 год назад для кандидатов с опытом до 3 лет и $3 730 против $3 000 для кандидатов с опытом до 5 лет.
Кандидаты с опытом более 5 лет уже получают примерно $5 750.
График: meta.djinni.co
График: meta.djinni.co

Справка Finance.ua:

  • в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем, конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной;
  • кризис в IT продолжается: количество вакансий и предложений от рекрутеров уменьшается, зато растет процент нетехнических наймов;
  • по результатам мая 2023 года 50,7% компаний не приостанавливали пересмотр зарплаты и карьерный рост. 8,1% опрашиваемых лишены такой возможности. В то же время, 0,7% не предлагали повышений и до вторжения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
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