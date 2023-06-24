Зарплаты опытных айтишников за год упали на $500 — Finance.ua

Зарплаты опытных айтишников за год упали на $500 Сегодня 10:10 — Личные финансы

Зарплаты опытных айтишников за год упали на $500, Фото: freepik.com

Зарплаты опытных технических специалистов, нанятых в мае, в среднем на $500 меньше, чем в прошлом.

К таким выводам пришел сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Медианная зарплата Senior Java Developer вернулась к уровню $6К.

График: meta.djinni.co

QA с опытом 5+ лет, в свою очередь, просят в среднем вдвое меньше.

График: meta.djinni.co

Интересная динамика у девопсов. У кандидатов с минимальным опытом (до 1 года) зарплата упала за год в 6 раз — с $1 200 до $200. Но девопсы с опытом уже получают больше — $2 500 против $2 200 год назад для кандидатов с опытом до 3 лет и $3 730 против $3 000 для кандидатов с опытом до 5 лет.

Кандидаты с опытом более 5 лет уже получают примерно $5 750.

График: meta.djinni.co

Справка Finance.ua:

в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем, конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной;

кризис в IT продолжается: количество вакансий и предложений от рекрутеров уменьшается, зато растет процент нетехнических наймов;

по результатам мая 2023 года 50,7% компаний не приостанавливали пересмотр зарплаты и карьерный рост. 8,1% опрашиваемых лишены такой возможности. В то же время, 0,7% не предлагали повышений и до вторжения.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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