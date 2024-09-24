Зарплаты госслужащих до и во время войны: как менялись расходы из бюджета — Finance.ua

Зарплаты госслужащих до и во время войны: как менялись расходы из бюджета Сегодня 21:03 — Личные финансы

Зарплаты госслужащих до и во время войны: как менялись расходы из бюджета

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда для некоторых государственных органов.

Об этом пишет «Слово и дело».

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На зарплаты работников Верховной Рады в бюджете на 2019 год предусмотрели 1,1 млрд гривен, на 2020 год — 1,2 млрд, на 2021 и 2022 годы — 1,4 млрд, на 2023 год — 1,6 млрд. В текущем бюджете зарплаты выделено 1,8 млрд гривен, план на следующий год — 2 млрд (в соответствии с проектом бюджета-2025).

На зарплаты служащих Государственного управления делами в 2019 году выделили 1 млрд гривен, в 2020-м — 1,1 млрд, в 2021-м — 1,2 млрд, в 2022 и 2023 годах — по 1,3 млрд, в 2024-м — 1,5 млрд. В следующем году Кабмин предлагает выделить 1,6 млрд.

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Выросли расходы на зарплаты сотрудников Секретариата Кабмина: 2019 год — 1,7 млрд гривен, 2020-й — 1,9 млрд, 2021-й — 2 млрд, 2022-й — 1,5 млрд, 2023-й — 5,2 млрд, 2024-й — 6,8 млрд. В проекте бюджета на следующий год заложено 7 млрд гривен.

Также по сравнению с периодом до полномасштабной войны выросли расходы на сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.

Например, на оплату труда в Офисе генпрокурора в 2021 году было выделено 8,6 млрд гривен, в этом году — 10,8 млрд, план на 2025 год — 13,6 млрд.

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На сотрудников Национальной полиции в 2021 году выделили 24,4 млрд. гривен, в 2023-м — 75,1 млрд. В этом году на зарплаты заложено 65,9 млрд гривен, такая же сумма заложена в проекте бюджета-2025.

На зарплаты служащих СБУ в госбюджете заложено 28,3 млрд, на 2025 год планируют 31,4 млрд. Для сравнения — в 2021 году выделили 10,1 млрд.

На оплату труда сотрудников Министерства внутренних дел в 2019 году выделили из бюджета 50,6 млрд гривен, в 2020-м — 57 млрд, в 2021-м — 61 млрд, в 2022-м — 131,5 млрд, в 2023-м — 242 млрд, в 2024-м — 229,1 млрд. Предложение Кабмина на следующий год — 230,6 млрд.

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На зарплаты служащих в Минобороны в 2019 году выделили 47,6 млрд гривен, в 2020 году — 51,3 млрд, в 2021 году — 58,1 млрд, в 2022 году — 450,5 млрд, в 2023 году — 794,8 млрд, в 2024 году — 695,6 млрд. В проекте бюджета-2025 предусмотрено 696,5 млрд.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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