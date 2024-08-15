У госслужащих выросли заработные платы — Finance.ua

У госслужащих выросли заработные платы Сегодня 10:32 — Личные финансы

У госслужащих выросли заработные платы

За первое полугодие 2024 года средний показатель фиксированной части заработной платы государственных служащих вырос на 23%.

Об этом говорилось на заседании Межведомственной рабочей группы по усовершенствованию законодательства по вопросам государственного управления реформы оплаты труда для госслужащих.

«Почему вопрос оплаты труда для госслужащих неотложный? Мы успеваем внести правки в бюджет, но не очень успеваем принять законопроект № 8222 (проект закона о внесении изменений в Закон „О государственной службе“ о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей). И чтобы Министерство финансов отразило в бюджете ту ситуацию, которую хотим достичь в следующем году, мы должны проанализировать эффективность применения системы оплаты труда в 2024 году. Определить, сработал ли этот классификатор, где его нужно поправить или изменить», — сказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Он напомнил, что проведение реформы оплаты труда на базе классификации должностей является международным обязательством Украины в рамках евроинтеграции.

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Со своей стороны министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что постоянство государственной службы в Украине потребует отдельных программ Евросоюза, о чем пойдет речь в процессе переговоров о вступлении в ЕС.

«Я убежден, что требования к оплате труда должны быть одинаковыми для всех государственных служащих — бухгалтер в НАПК не отличается от бухгалтера в министерстве. Надеюсь, что реформа оплаты труда будет успешно финализирована», — добавил он.

Глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина представила отчет «Состояние внедрения системы оплаты труда на основе классификации должностей по итогам первого полугодия 2024 года».

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«О структуре оплаты труда за первое полугодие 2024 года. По результатам мониторинга мы наблюдали положительную тенденцию роста основной части заработной платы. Средний показатель основной фиксированной части заработной платы составляет 88%. И в 2023 году он составил всего 65%. Очевидно, что заработная плата выросла», — сказала она.

Алюшина также отметила, что преимуществами внедрения классификации должностей стали повышение прозрачности и справедливости в системе оплаты труда, обеспечение стабильности и прогнозируемости заработка, повышение конкурентоспособности и заработной платы на рынке труда.

Руководитель НАГС отметила, что классификацию в Украине прошли 146 333 должности. Они распределяются по 27 семьям. По ее словам, самой большой семьей является «обеспечение реализации координации государственной политики» — почти 32% всех должностей госслужбы, на втором месте — «администрирование и предоставление публичных услуг», что составляет 13,4%. Она также проинформировала, что на сегодняшний день в Украине более 158 тысяч государственных служащих.

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Сейчас Нацагентство работает над нормированием каталога должностей, добавила Алюшина, указав на необходимость создать информационную систему «Классификация должностей госслужбы», поскольку, по исследованию, с результатами классификации своих должностей были ознакомлены всего 69% респондентов.

Со своей стороны, замминистра финансов Роман Ермолычев отметил, что на реформу оплаты труда из бюджета «направили 22 млрд грн дополнительных средств».

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Укрінформ По материалам:

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