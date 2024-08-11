Бухгалтер объяснила, когда и как проиндексируют зарплаты в 2024 году — Finance.ua

Бухгалтер объяснила, когда и как проиндексируют зарплаты в 2024 году Сегодня 12:11 — Личные финансы

Бухгалтер объяснила, когда и как проиндексируют зарплаты в 2024 году

В этом году в Украине снова будет происходить индексация заработной платы. Все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, включая ФЛП, нанимающих работников, обязаны проводить индексацию зарплаты.

Об этом рассказала бухгалтер Любовь Тимченко в комментарии «Факты».

Что грозит работодателю, который не проводит индексацию зарплаты

Если работодатель своевременно не индексирует зарплату сотрудников, его могут привлечь к ответственности.

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Финансовая ответственность — штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника.

Административная ответственность — взыскание от 510 до 1 700 грн, а в случае повторного нарушения в течение года — от 1 700 до 5 100 грн относительно:

несовершеннолетнего;



беременной женщины;

отца-одиночки;

отца, воспитывающего ребенка до 14 лет;

отца, воспитывающего ребенка-инвалида.

«Такие штрафы налагаются, как правило, на директора, главного бухгалтера или ФЛП», — отмечает эксперт.

Какая индексация зарплат в 2024 году

По словам Тимченко, индексация денежных доходов населения происходит, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%.

Индексации подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума, установленного правительством.

То есть при индексации зарплаты индексируется только та ее часть, которая равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В 2024 году этот показатель достигает 3028 грн.

Когда будет индексация зарплаты в 2024 году

Законом о госбюджете, принятым в 2023 году, было приостановлено действие Закона об индексации. Таким образом, работодатели не были обязаны начислять и выплачивать своим сотрудникам индексацию.

Однако госбюджет-2024 уже не предусматривает приостановки действия Закона об индексации. Поэтому работодатели снова должны будут индексировать зарплату своим сотрудникам.

Согласно Постановлению № 1078, повышение денежных доходов граждан в связи с индексацией осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован индекс потребительских цен, публикуемый Госстатом не позднее 10 числа каждого месяца.

То есть базовым месяцем начисления индексации зарплаты будет декабрь 2023, поскольку начисление индексации возобновили с 1 января 2024-го. Если же в январе была повышена заработная плата, то базовым месяцем будет считаться январь 2024 года.

Напомним, по прогнозу НБУ, реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.

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