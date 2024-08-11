Бухгалтер объяснила, когда и как проиндексируют зарплаты в 2024 году — Finance.ua

Бухгалтер объяснила, когда и как проиндексируют зарплаты в 2024 году
В этом году в Украине снова будет происходить индексация заработной платы. Все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, включая ФЛП, нанимающих работников, обязаны проводить индексацию зарплаты.
Об этом рассказала бухгалтер Любовь Тимченко в комментарии «Факты».
Что грозит работодателю, который не проводит индексацию зарплаты
Если работодатель своевременно не индексирует зарплату сотрудников, его могут привлечь к ответственности.
Финансовая ответственность — штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника.
Административная ответственность — взыскание от 510 до 1 700 грн, а в случае повторного нарушения в течение года — от 1 700 до 5 100 грн относительно:
- несовершеннолетнего;
- беременной женщины;
- отца-одиночки;
- отца, воспитывающего ребенка до 14 лет;
- отца, воспитывающего ребенка-инвалида.
«Такие штрафы налагаются, как правило, на директора, главного бухгалтера или ФЛП», — отмечает эксперт.
Какая индексация зарплат в 2024 году
По словам Тимченко, индексация денежных доходов населения происходит, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%.
Индексации подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума, установленного правительством.
То есть при индексации зарплаты индексируется только та ее часть, которая равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В 2024 году этот показатель достигает 3028 грн.
Когда будет индексация зарплаты в 2024 году
Законом о госбюджете, принятым в 2023 году, было приостановлено действие Закона об индексации. Таким образом, работодатели не были обязаны начислять и выплачивать своим сотрудникам индексацию.
Однако госбюджет-2024 уже не предусматривает приостановки действия Закона об индексации. Поэтому работодатели снова должны будут индексировать зарплату своим сотрудникам.
Согласно Постановлению № 1078, повышение денежных доходов граждан в связи с индексацией осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован индекс потребительских цен, публикуемый Госстатом не позднее 10 числа каждого месяца.
То есть базовым месяцем начисления индексации зарплаты будет декабрь 2023, поскольку начисление индексации возобновили с 1 января 2024-го. Если же в январе была повышена заработная плата, то базовым месяцем будет считаться январь 2024 года.
Напомним, по прогнозу НБУ, реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью