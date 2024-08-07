В Чехии для покупки новой квартиры нужно 13 годовых зарплат — больше всего в Европе Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Чехии для покупки новой квартиры нужно 13 годовых зарплат — больше всего в Европе

Чтобы приобрести новую квартиру в Чехии, нужно в среднем 13-летних зарплат брутто. Это больше всего во всей Европе.

Об этом сообщает České noviny со ссылкой на данные Property Index компании Deloitte.

«Чехия была худшей в рейтинге прошлого года, Словакия опередила нас в прошлом году, и мы финишировали предпоследними, теперь мы снова худшие во всей Европе. Таким образом, доступность собственного жилья в Чехии остается плохой, и непохоже, что это изменится», — сказал Мирослав Линхарт, старший партнер финансового отдела консалтинга Deloitte.

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По его словам, улучшить доступность можно, например, за счет строительства новых домов и квартир, упрощения строительных норм и разрешений или наличия ипотеки.

Наименее доступны мегаполисы для покупки жилья

Столица Чехии стала немного доступнее, хотя Прага и остается вторым наименее доступным мегаполисом. Если в 2023 году на недвижимость нужно откладывать 14 лет и 3 месяца (годовых начисленных зарплат), то в этом году — 13,5.

В Амстердаме на новую квартиру придется экономить в среднем 15-летних зарплат (в прошлом году было 15,8).

Соотношение стоимости квартир и зарплат

Дания, Норвегия, Италия и Румыния — самые доступные страны для покупки нового жилья.

Среди наиболее доступных европейских городов Рим и Осло. Местным жителям для приобретения жилья нужно менее 8 средних годовых зарплат. За ними следуют Загреб, Варшава, Копенгаген и Любляна.

В Чешской Республике средняя цена новых квартир выросла более чем на 9% по сравнению с прошлым годом до 4112 евро (104 000 крон) за квадратный метр.

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Самые дорогие новые квартиры из изучаемых стран в Израиле, где квадратный метр стоит в среднем 5 439 евро (137 600 чешских крон), и в Австрии. На другом конце шкалы цен находится Босния и Герцеговина, где зафиксирована самая низкая средняя цена новых квартир — 1315 евро (33 300 крон) за квадратный метр. Далее следует Греция и Румыния.

По данным Deloitte, ипотека в Чехии занимает пятое место в Европе. В Польше самые высокие ставки по ипотеке, в Болгарии — самые низкие. По количеству сданных новых квартир Чехия занимает десятое место среди 20 изучаемых стран. Больше всего строят в Ирландии, меньше всего — в Боснии и Герцеговине.

Аренда жилья

По уровню аренды жилья Прага занимает 24 место из почти 60 крупных европейских городов, которые исследуются. Согласно данным Deloitte, средняя месячная арендная плата за новое жилище в столице Чехии выросла по сравнению с прошлым годом с 14,4 евро (364 крон) до 15,9 евро (402 крон) за квадратный метр.

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Самыми дорогими европейскими городами для арендаторов являются Лондон, где аренда квадратного метра стоит 33,8 евро (855 крон) в месяц. За ним следуют Дублин, Париж и Барселона.

На противоположном конце шкалы находятся города Греции, Болгарии, Италии и Румынии.

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