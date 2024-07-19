В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам — Finance.ua

В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам Сегодня 16:00 — Личные финансы

В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам

Гуманитарная помощь украинским беженцам в Чехии увеличится в связи с отменой бесплатного жилья.

Такое решение приняло правительство Чехии. Оно вступит в силу с 1 августа.

Зачем это? Решение должно дать возможность лицам с временной защитой найти другое жилье после того, как чешское государство практически перестанет предоставлять им гуманитарное жилье уже с 1 сентября, Решение должно дать возможность лицам с временной защитой найти другое жилье после того, как чешское государство практически перестанет предоставлять им гуманитарное жилье уже с 1 сентября, пишет ukraina.radio.cz.

Какими будут суммы?

Пока известно, что так называемые суммы расходов на жилье, которые являются частью гуманитарной помощи беженцам, возрастут до 6000 крон в месяц для уязвимых категорий и до 4000 крон для других.

«При этом уже не будет иметь значения, внесено ли жилье, где живут беженцы, в специальный реестр или нет; сейчас это влияет на размер суммы выплат. В одном домохозяйстве, как и сейчас, будет учитываться до пяти человек», — пишет издание.

Критерии для получателей помощи

Гуманитарную помощь могут получать только домохозяйства беженцев, доходы которых не превышают прожиточный минимум плюс так называемые зачисляемые расходы на жилье, которые рассчитало Министерство труда и социальных вопросов. К этому добавляется прожиточный минимум. Гуманитарная помощь составляет разницу между рассчитанной таким образом суммой и размером доходов домохозяйства.

Стоит отметить, что сейчас Чехия предоставляет трудоспособным беженцам бесплатное жилье не более чем на пять месяцев, но уязвимых — в частности, детей и подростков до 18 лет, студентов, беременных женщин, пожилых людей старше 65 лет, людей с инвалидностью, лиц, ухаживающих за ними, или лиц, ухаживающих за детьми до 6 лет — это ограничение не касается. Однако с 1 сентября этот срок бесплатного жилья сокращается до 90 дней, причем для всех — и уязвимых тоже.

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