В Чехии планируют увеличить испытательный срок при поступлении на новую работу — Finance.ua

В Чехии планируют увеличить испытательный срок при поступлении на новую работу Сегодня 17:40 — Личные финансы

В Чехии планируют увеличить испытательный срок при поступлении на новую работу

Правительство Чехии планирует с 2025 г. увеличить испытательный срок на работе. Так, для рядовых сотрудников он будет составлять 4 месяца вместо 3, а для руководителей будет увеличен с 6 до 8.

Такое предложение Министерство труда внесло в поправки к Трудовому кодексу, сообщает Novinky.cz.

К чему это может привести

Министерство признало, что это приведет к затягиванию неопределенности для работников.

Кроме того, поправка позволит работодателю и работнику продлевать уже оговоренный испытательный срок с согласия сторон. Теперь он будет продлеваться по закону, в том числе, если работник пропустит всю смену без уважительной причины.

Положительные изменения

По мнению инициаторов, изменения имеют ряд положительных сторон. Теперь можно будет более тщательно проверить, соответствует ли работа наемного сотрудника ожиданиям.

Продление испытательного срока также может привести к экономии средств, которые работодателю пришлось бы выплатить, если бы он захотел разорвать трудовые отношения с сотрудником после испытательного срока.

Позиция профсоюзов

Профсоюзы подчеркивают, что предложение увеличит незащищенность работников, а также негативно отразится на их личной и семейной жизни.

Кроме того, работники на испытательном сроке часто лишены права на льготы, такие как премии за экономические результаты, взносы в дополнительные пенсионные накопления и более продолжительные отпуска.

Справка Finance.ua:

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