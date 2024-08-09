Доходы украинцев упали: как изменилась зарплата в валюте — Finance.ua

Доходы украинцев упали: как изменилась зарплата в валюте Сегодня 15:06 — Личные финансы

Доходы украинцев упали: как изменилась зарплата в валюте

В Украине за два года динамика заработных плат в гривне достаточно положительна, как показывает официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.

Об этом сообщает издание Focus.ua.

Государственная служба статистики на днях обновила данные о заработной плате в разных сферах экономики. В частности, в опубликованных цифрах за первый квартал 2024 г. зарплата выросла.

Средняя зарплата была равна 18,9 тыс. грн, тогда как в аналогичный период 2023 года было 15,43 тыс. грн. В НБУ ожидают, что реальная зарплата превысит свой довоенный уровень в течение 2025 года и будет расти в дальнейшем.

Статистика динамики зарплат в гривне положительная, однако из-за того, что курс все это время рос, данные в долларовом эквиваленте оказались другие.

Если сравнить зарплату в долларах на основе курса НБУ на 31 марта 2022 года (29,2549 грн за доллар) и на 31 марта 2024 года (39,2214 грн за доллар), то в среднем в экономике зарплата в долларовом эквиваленте за два годы упала фактически с 500 долларов до 482. При этом существенно просели зарплаты в в сферах культуры и образования — на 14−18%.

Динамика зарплат. Источник: focus.ua

Также эксперты рынка труда считают, что цифры Министерства экономики не совсем близки к реальности по поводу дефицита работников именно из-за войны. По мнению HR-экспертов, в Украине не хватило бы человеческого капитала даже без военного фактора из-за демографического кризиса 90-х.

Как считают в Нацбанке, по прогнозу, даже при нормализации условий функционирования экономики, возвращение адаптируемых к жизни за рубежом мигрантов рост экономики будет медленным. Диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные из отчета НБУ, из-за нехватки рабочей силы украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты работникам;

согласно последним данным Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 24 500 грн. Лидером остается столица, а среди самых высокооплачиваемых профессий военные опередили программистов.

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