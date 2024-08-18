На госслужбе продолжает сокращаться количество молодых специалистов — Finance.ua

На госслужбе продолжает сокращаться количество молодых специалистов Сегодня 11:15

На госслужбе продолжает сокращаться количество молодых специалистов, Фото: pixabay.com

Число молодых специалистов до 35 лет на государственной службе продолжает уменьшаться.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.

Сколько молодых специалистов работает на госслужбе

Сейчас на государственной службе 31 745 мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, что составляет всего 20% от общего фактического количества работающих госслужащих в Украине.

Читайте также Как изменились заработная плата и трудоустроенность украинцев с начала войны — результаты исследования

22 661 (71%) сотрудник указанной возрастной категории — женщины, а еще 9084 (29%) — мужчины.

20 человек в возрасте до 35 лет занимают должности категории «А», 3 917 человек — категории «Б», а 27 808 специалистов — категории «В».

Следует отметить, что в 2023 году НАГС сообщили, что 21% государственных служащих младше 35 лет.

Такое положение вещей, как рассказали в НАГС, создает институционную проблему для государственной службы, поскольку публичная служба все больше стареет.

Читайте также Баланс между работой и семьей

В 2023 году и начале 2024 года на государственной службе было 33 649 государственных служащих в возрасте до 35 лет. Большинство из них составляли женщины (23 942 женщины — 71%, и 9707 мужчины — 29%).

25 государственных служащих младше 35 лет занимали должности категории «А», 4 456 — категории «Б» и 29 168 категории «В».

Таким образом, по сравнению с 2023 годом на государственной службе работают на 1 904 специалиста в возрасте до 35 лет меньше.

По данным НАГС, в 2020 году на государственной службе работало около 27% молодежи, в 2021-м — уже 25%, а по данным 2022 года — несколько больше 21%.

Справка Finance.ua:

в июле на рынке труда увеличилось количество рекрутеров, руководителей и юристов;

также прошедший месяц ознаменовался ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей. В лидерах по количеству вакансий Eva, «Аврора» и «Фора»;



средняя зарплата на рынке труда составляет 21 000 грн. Если же анализировать исключительно гражданские вакансии — 20 500 грн.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.