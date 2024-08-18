На госслужбе продолжает сокращаться количество молодых специалистов — Finance.ua

На госслужбе продолжает сокращаться количество молодых специалистов
Число молодых специалистов до 35 лет на государственной службе продолжает уменьшаться.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.
Сколько молодых специалистов работает на госслужбе
Сейчас на государственной службе 31 745 мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, что составляет всего 20% от общего фактического количества работающих госслужащих в Украине.
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22 661 (71%) сотрудник указанной возрастной категории — женщины, а еще 9084 (29%) — мужчины.
20 человек в возрасте до 35 лет занимают должности категории «А», 3 917 человек — категории «Б», а 27 808 специалистов — категории «В».
Следует отметить, что в 2023 году НАГС сообщили, что 21% государственных служащих младше 35 лет.
Такое положение вещей, как рассказали в НАГС, создает институционную проблему для государственной службы, поскольку публичная служба все больше стареет.
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В 2023 году и начале 2024 года на государственной службе было 33 649 государственных служащих в возрасте до 35 лет. Большинство из них составляли женщины (23 942 женщины — 71%, и 9707 мужчины — 29%).
25 государственных служащих младше 35 лет занимали должности категории «А», 4 456 — категории «Б» и 29 168 категории «В».
Таким образом, по сравнению с 2023 годом на государственной службе работают на 1 904 специалиста в возрасте до 35 лет меньше.
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По данным НАГС, в 2020 году на государственной службе работало около 27% молодежи, в 2021-м — уже 25%, а по данным 2022 года — несколько больше 21%.
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