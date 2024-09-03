Зарплата выше 37 тыс. грн: где ищут украинцев без высшего образования — Finance.ua

Зарплата выше 37 тыс. грн: где ищут украинцев без высшего образования Сегодня 10:00 — Личные финансы

Зарплата выше 37 тыс. грн: где ищут украинцев без высшего образования

В Украине на рынке труда есть множество вакансий для граждан без высшего образования. Так, за рабочие профессии некоторые работодатели готовы платить выше 37 тыс. гривен.

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По данным крупного кадрового портала, самые высокие зарплаты специалистам без высшего образования предлагают компании в Киеве. Оплата труда существенно превышает официальную и фактическую среднюю в стране. Граждане могут ежемесячно получать 37 тысяч гривен.

При этом некоторые работодатели предлагают даже более высокую оплату. В частности, от 70 до 100 тыс. гривен могут зарабатывать автослесари-ходовики.

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Работа тонировщиком

Так, на портале отмечается, что ищут на постоянную работу тонировщика автомобилей на полную занятость с опытом работы от двух лет. Обязанности — тонировка стекла авто. Зарплата — от 40 тыс. гривен.

Работа автослесарем

Примечательно, что автослесари в столице могут зарабатывать больше, чем в любом другом городе страны. В среднем по стране им предлагают 32,5 тысячи гривен.

Некоторые компании предлагают работу с зарплатой намного выше среднерыночной. На портале есть предложения таким специалистам в 45−80 тыс. гривен.

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Работа экскаваторщиком

Таким специалистам без образования в Киеве предприятия готовы платить в среднем 37,5 тысячи гривен. При этом показатель на 2,5 тыс. гривен выше, чем в среднем по стране.

Также на рынке есть предложения с более высокими зарплатами для таких специалистов. В частности, на сайте одна из компаний ищет на работу экскаваторщика, обещая платить от 44 до 56 тыс. гривен.

Напомним, в Украине средняя зарплата учителя сейчас составляет около 12 тысяч гривен. Закон об образовании предусматривает повышение этого показателя до трех прожиточных минимумов — примерно до 24 тысяч гривен.

Также мы писали, что должностные лица НЭК «Укрэнерго», доход которых достигает 300 тыс. гривен, получили повышенные суммы заработной платы в прошлом месяце. Так, в июле руководство получило на 30% больше.

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Обозреватель По материалам:

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