Зарплата выше 37 тыс. грн: где ищут украинцев без высшего образования — Finance.ua
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Зарплата выше 37 тыс. грн: где ищут украинцев без высшего образования

Личные финансы
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Зарплата выше 37 тыс. грн: где ищут украинцев без высшего образования
Зарплата выше 37 тыс. грн: где ищут украинцев без высшего образования
В Украине на рынке труда есть множество вакансий для граждан без высшего образования. Так, за рабочие профессии некоторые работодатели готовы платить выше 37 тыс. гривен.
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По данным крупного кадрового портала, самые высокие зарплаты специалистам без высшего образования предлагают компании в Киеве. Оплата труда существенно превышает официальную и фактическую среднюю в стране. Граждане могут ежемесячно получать 37 тысяч гривен.
При этом некоторые работодатели предлагают даже более высокую оплату. В частности, от 70 до 100 тыс. гривен могут зарабатывать автослесари-ходовики.
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Работа тонировщиком
Так, на портале отмечается, что ищут на постоянную работу тонировщика автомобилей на полную занятость с опытом работы от двух лет. Обязанности — тонировка стекла авто. Зарплата — от 40 тыс. гривен.
Работа автослесарем
Примечательно, что автослесари в столице могут зарабатывать больше, чем в любом другом городе страны. В среднем по стране им предлагают 32,5 тысячи гривен.
Некоторые компании предлагают работу с зарплатой намного выше среднерыночной. На портале есть предложения таким специалистам в 45−80 тыс. гривен.
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Работа экскаваторщиком
Таким специалистам без образования в Киеве предприятия готовы платить в среднем 37,5 тысячи гривен. При этом показатель на 2,5 тыс. гривен выше, чем в среднем по стране.
Также на рынке есть предложения с более высокими зарплатами для таких специалистов. В частности, на сайте одна из компаний ищет на работу экскаваторщика, обещая платить от 44 до 56 тыс. гривен.
Напомним, в Украине средняя зарплата учителя сейчас составляет около 12 тысяч гривен. Закон об образовании предусматривает повышение этого показателя до трех прожиточных минимумов — примерно до 24 тысяч гривен.
Также мы писали, что должностные лица НЭК «Укрэнерго», доход которых достигает 300 тыс. гривен, получили повышенные суммы заработной платы в прошлом месяце. Так, в июле руководство получило на 30% больше.
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По материалам:
Обозреватель
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