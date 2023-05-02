Заработали на сигаретах миллионы: в Одессе разоблачили преступную схему — Finance.ua

Заработали на сигаретах миллионы: в Одессе разоблачили преступную схему Сегодня 09:45 — Криминал

Заработали на сигаретах миллионы: в Одессе разоблачили преступную схему, Фото: ДБР

В Одессе разоблачили схему продажи нелегальных сигарет. К преступной деятельности причастны руководители налоговой областного уровня, прикрывавшие незаконный бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Противоправную деятельность злоумышленники начали со второй половины 2022 года. Руководили схемой продажи нелегального табака организаторы из Одессы. Наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях.

Фото: ДБР

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В частности, только в Винницкой области функционировали 27 точек по продаже контрафакта с фальсифицированной пометкой «дьюти-фри». Сумма от реализации сигарет только в одной области составляла десятки миллионов гривен ежемесячно, а бюджеты разных уровней недополучали миллионные налоги.

Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях. Проведены следственные действия в точках сбыта подакцизных товаров, в офисных помещениях организаторов, по месту жительства лиц, причастных к незаконной схеме, а также в Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области.

Фото: ДБР

По результатам обысков было выявлено и изъято свыше 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных «точек», записи с «черной бухгалтерией», средства связи и носители информации.

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Сотрудники ГБР уведомили о подозрении «руководителя» продажи контрафакта в Винницкой области в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204). Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители изучают всю цепь функционирования противоправного бизнеса, устанавливают личности организаторов схемы и исполнителей на местах, проверяют происхождение подакцизных товаров.

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Кроме того, досудебное расследование ведется по факту злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Налоговикам в нескольких областях может грозить до 6 лет лишения свободы.

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