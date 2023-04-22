Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн — Finance.ua
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Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн

Казна и Политика
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Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн
Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн
Госслужба финансового мониторинга Украины в I квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материала и 153 дополнительных обобщенных материала). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения составляет 22,6 млрд гривен», — сказано в сообщении.
За I квартал 2023 года общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд гривен.
В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции).
Так, в I квартале 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 72 таких материала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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