Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн — Finance.ua

Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн Сегодня 20:35 — Казна и Политика

Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн

Госслужба финансового мониторинга Украины в I квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материала и 153 дополнительных обобщенных материала). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения составляет 22,6 млрд гривен», — сказано в сообщении.

За I квартал 2023 года общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд гривен.

В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции).

Так, в I квартале 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 72 таких материала.

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