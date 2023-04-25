Прятали консервы на 20 млн грн: БЭБ разоблачило нелегальный склад гуманитарки — Finance.ua
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Прятали консервы на 20 млн грн: БЭБ разоблачило нелегальный склад гуманитарки

Криминал
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Прятали консервы на 20 млн грн: БЭБ разоблачило нелегальный склад гуманитарки
Прятали консервы на 20 млн грн: БЭБ разоблачило нелегальный склад гуманитарки
Бюро экономической безопасности во Львовской области обнаружило складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения», — говорится в сообщении.
Товар обнаружен в нежилом помещении в пятницу, 21 апреля.
Отмечается, что детективы БЭБ получили разрешение суда на обыск помещения, следовательно, следственные действия продолжаются уже четвертые сутки. Работники БЭБ описывают выявленный товар, классифицируют его, устанавливают происхождение. Среди выявленных товаров: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда — всего около тысячи поддонов.
Детективы БЭБ устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе и складировании гуманитарной помощи. Ведь чтобы ввезти этот груз, понадобилось примерно 60 грузовиков-фур и такие перемещения не могли остаться незаметными.
Только консервов найдено ориентировочно 74 тонны на 20 млн грн. Окончательный подсчет всех товаров еще не завершен.
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