Прятали консервы на 20 млн грн: БЭБ разоблачило нелегальный склад гуманитарки — Finance.ua

Прятали консервы на 20 млн грн: БЭБ разоблачило нелегальный склад гуманитарки Сегодня 20:41 — Криминал

Прятали консервы на 20 млн грн: БЭБ разоблачило нелегальный склад гуманитарки

Бюро экономической безопасности во Львовской области обнаружило складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения», — говорится в сообщении.

Товар обнаружен в нежилом помещении в пятницу, 21 апреля.

Отмечается, что детективы БЭБ получили разрешение суда на обыск помещения, следовательно, следственные действия продолжаются уже четвертые сутки. Работники БЭБ описывают выявленный товар, классифицируют его, устанавливают происхождение. Среди выявленных товаров: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда — всего около тысячи поддонов.

Детективы БЭБ устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе и складировании гуманитарной помощи. Ведь чтобы ввезти этот груз, понадобилось примерно 60 грузовиков-фур и такие перемещения не могли остаться незаметными.

Только консервов найдено ориентировочно 74 тонны на 20 млн грн. Окончательный подсчет всех товаров еще не завершен.

Главком По материалам:

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