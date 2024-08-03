Запущен в производство работ, который может эвакуировать сразу двоих раненых — Федоров 03.08.2024, 02:11 — Технологии&Авто

Запущен в производство работ, который может эвакуировать сразу двоих раненых — Федоров

В Украине в серийное производство запустили робота Ratel Н, который может эвакуировать одновременно нескольких раненых.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Робот предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Его разработали участники оборонного кластера Brave1.

Ratel Н может перевозить на себе более 400 кг живой нагрузки, благодаря чему способен транспортировать сразу несколько человек.

В то же время благодаря своей конструкции робот может двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага.

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Кроме того, он оснащен камерами ночного видения, помогающими выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью.

Какие задачи может выполнять робот Ratel Н

Робота используют для различных задач, в частности, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку.

Оператор может управлять роботом на очень дальних дистанциях, поскольку комплекс оснащен спутниковой связью.

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Робот Ratel Н прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.

Украинские военные уже используют его, давая положительные отзывы.

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