Запущен в производство работ, который может эвакуировать сразу двоих раненых — Федоров
В Украине в серийное производство запустили робота Ratel Н, который может эвакуировать одновременно нескольких раненых.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Робот предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Его разработали участники оборонного кластера Brave1.
Ratel Н может перевозить на себе более 400 кг живой нагрузки, благодаря чему способен транспортировать сразу несколько человек.
В то же время благодаря своей конструкции робот может двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага.
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Кроме того, он оснащен камерами ночного видения, помогающими выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью.
Какие задачи может выполнять робот Ratel Н
Робота используют для различных задач, в частности, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку.
Оператор может управлять роботом на очень дальних дистанциях, поскольку комплекс оснащен спутниковой связью.
Робот Ratel Н прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.
Украинские военные уже используют его, давая положительные отзывы.
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