Tesla планирует выпуск человекоподобных роботов для внутреннего использования — Finance.ua

Tesla планирует выпуск человекоподобных роботов для внутреннего использования
Tesla объявила о планах начать небольшое производство гуманоидных роботов для внутреннего использования в 2024 году.
Об этом сообщил генеральный директор Илон Маск, пишет Reuters.
Это произошло спустя несколько месяцев после того, как Маск заявил о внедрении роботов до конца 2024 года.
Цель автопроизводителя — начать поставку роботов для других компаний в 2026 году. В апреле Маск сообщил, что робот Tesla под названием Optimus сможет выполнять задачи на заводе до конца этого года и может быть готов к продаже уже в конце 2025 года.
Гуманоидных роботов разрабатывают уже несколько лет такие компании, как японская Honda и Hyundai Motor Boston Dynamics.
Эти компании рассчитывают на роботов для решения потенциальной нехватки рабочей силы и выполнения повторяющихся задач, которые могут быть опасными или утомительными, таких как логистика, складирование и производство.
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Илон Маск уже известен своими обещаниями, которые не всегда выполняются. В 2019 году он заявил инвесторам, что Tesla будет управлять сетью беспилотных автомобилей «robotaxi» до 2020 года.
На прошлой неделе он сообщил, что презентация роботакси займет больше времени, поскольку он попросил «важное изменение дизайна» передней части автомобиля.
Первое поколение работа Optimus под названием Bumblebee было выпущено в сентябре 2022 года. В этом же году Tesla опубликовала видео второго поколения двуногого робота, который складывает футболку на заводе компании.
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В последние месяцы Маск сосредоточился на искусственном интеллекте, программном обеспечении для автономного вождения, роботокси и работе Optimus на фоне сокращения спроса на электромобили.
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