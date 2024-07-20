Презентация роботакси Tesla отложена: в чем причина — Finance.ua

Презентация роботакси Tesla отложена: в чем причина
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводителю понадобится больше времени для подготовки к презентации сервиса роботакси.
Об этом пишет Reuters.
По словам миллиардера, компании нужно дополнительное время, чтобы внести важные изменения в дизайн передней части транспортного средства и продемонстрировать некоторые другие вещи.
«Запросил то, что я считаю важным изменением дизайна передней части, и дополнительное время позволяет нам продемонстрировать несколько других вещей», — отметил бизнесмен.
Илон Маск не уточнил, когда сейчас планируется презентация.
Однако недавно издание Bloomberg сообщало, что она отложена до октября 2024 года.
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