Представлена ​​самая дешевая Tesla с запасом хода 580 км — Finance.ua

Представлена самая дешевая Tesla с запасом хода 580 км
Tesla представила новую версию Model 3, стоимость которой составит менее 35 000 долларов (34 990 долларов) после применения федеральной налоговой скидки на электромобили.
Заднеприводная Tesla Model 3 Long Range предлагает запас хода 580 км, максимальную скорость 200 км/ч, время разгона от 0 до 96 км/ч составляет 4,9 секунды.
Tesla также утверждает, что владельцы сэкономят около 5000 долларов на бензине в течение пяти лет, поэтому автомобиль обойдется всего в 30 000 долларов за это время.
Поставки новых машин должны начаться в июле-августе в США.
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