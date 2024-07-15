Представлена ​​самая дешевая Tesla с запасом хода 580 км — Finance.ua

Представлена ​​самая дешевая Tesla с запасом хода 580 км 15.07.2024, 00:46 — Технологии&Авто

Представлена ​​самая дешевая Tesla с запасом хода 580 км

Tesla представила новую версию Model 3, стоимость которой составит менее 35 000 долларов (34 990 долларов) после применения федеральной налоговой скидки на электромобили.

Заднеприводная Tesla Model 3 Long Range предлагает запас хода 580 км, максимальную скорость 200 км/ч, время разгона от 0 до 96 км/ч составляет 4,9 секунды.

Tesla также утверждает, что владельцы сэкономят около 5000 долларов на бензине в течение пяти лет, поэтому автомобиль обойдется всего в 30 000 долларов за это время.

Поставки новых машин должны начаться в июле-августе в США.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.