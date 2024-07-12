Акции Tesla взлетели на 44% вопреки падению доходов — Finance.ua

Акции Tesla взлетели на 44% вопреки падению доходов
Акции Tesla переживают сумасшедший рост — за последние 11 дней они выросли на 44%, но доходы компании сокращаются, что свидетельствует о необоснованности ценового ралли.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Хотя предыдущие ралли были подкреплены ростом доходов, сейчас ситуация другая: рынок электромобилей переживает спад, продажи Tesla сокращаются, а доходы падают.
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Несмотря на это, акции Tesla выросли на 44% за 11 дней. Инвесторы связывают этот всплеск с ожиданиями по поводу будущей технологии самоуправляемого такси Tesla, которую Илон Маск представит 8 августа. Они надеются, что это укрепит позицию компании как лидера в сфере искусственного интеллекта.
Однако некоторые показатели противоречат этому оптимизму: доходы Tesla, как ожидается, упадут на 21% в 2024 году, а рост выручки замедлится до 2,2%.
Некоторые эксперты считают, что нынешняя оценка акций Tesla базируется на вере в будущие успехи компании, а не реальных финансовых показателях.
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