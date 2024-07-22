Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год — Finance.ua

Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год
Авторынок Европы продемонстрировал рост в 2024 году. За первое полугодие продано 6 879 438 легковых машин, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует организация ACEA.
Продажи новых авто выросли на всех крупнейших рынках Европы — в Германии (+5,4%), Великобритании (+6%), Франции (+2,8%), Италии (+5,4%) и Испании (+5)., 9%). Кстати, среди лидеров по росту продаж — Украина (+21,8%). Также значительный рост продемонстрировали Болгария (+30,8%), Украина и Польша (+16%).
Тройка популярнейших автопроизводителей на европейском рынке осталась без изменений — это концерны Volkswagen Group, Stellantis и Renault Group.
ТОП 10 лидеров авторынка Европы в 2024 году:
- Volkswagen Group — 1 761 533 проданных авто (+3,4% к 2022 году).
- Stellantis — 1 144 814 (+0,1%).
- Renault Group — 672 318 (+3,8%).
- Hyundai-Kia — 563 862 (-2%).
- Toyota — 522 585 (+16,1%).
- BMW Group — 467 047 (+4,8%).
- Mercedes-Benz — 344 809 (-, 6%).
- Ford — 226 365 (-16,9%).
- Volvo — 194 780 (+34,8%).
- Tesla — 164 740 (-12%).
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А вот среди моделей-лидеров произошли большие перемены. Электромобиль Tesla Model Y опустился с первого на восьмое место с падением продаж на 26%. Самое популярное авто в Европе — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. В тройку лучших вошли Volkswagen Golf и Renault Clio.
Самые популярные авто в Европе за 2024 год:
- Dacia Sandero — 143 596 проданных авто (+16%).
- Volkswagen Golf — 125 993 (+43%).
- Renault Clio — 114 623 (+15%).
- Volkswagen T-Roc — 111 381 (-0,3%).
- Peugeot 208 — 107 097 (+1%).
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