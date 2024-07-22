Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год — Finance.ua

Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год Сегодня 08:05 — Технологии&Авто

Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год

Авторынок Европы продемонстрировал рост в 2024 году. За первое полугодие продано 6 879 438 легковых машин, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует организация ACEA.

Продажи новых авто выросли на всех крупнейших рынках Европы — в Германии (+5,4%), Великобритании (+6%), Франции (+2,8%), Италии (+5,4%) и Испании (+5)., 9%). Кстати, среди лидеров по росту продаж — Украина (+21,8%). Также значительный рост продемонстрировали Болгария (+30,8%), Украина и Польша (+16%).

Тройка популярнейших автопроизводителей на европейском рынке осталась без изменений — это концерны Volkswagen Group, Stellantis и Renault Group.

ТОП 10 лидеров авторынка Европы в 2024 году:

Volkswagen Group — 1 761 533 проданных авто (+3,4% к 2022 году). Stellantis — 1 144 814 (+0,1%). Renault Group — 672 318 (+3,8%). Hyundai-Kia — 563 862 (-2%). Toyota — 522 585 (+16,1%). BMW Group — 467 047 (+4,8%). Mercedes-Benz — 344 809 (-, 6%). Ford — 226 365 (-16,9%). Volvo — 194 780 (+34,8%). Tesla — 164 740 (-12%).

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А вот среди моделей-лидеров произошли большие перемены. Электромобиль Tesla Model Y опустился с первого на восьмое место с падением продаж на 26%. Самое популярное авто в Европе — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. В тройку лучших вошли Volkswagen Golf и Renault Clio.

Самые популярные авто в Европе за 2024 год:

Dacia Sandero — 143 596 проданных авто (+16%). Volkswagen Golf — 125 993 (+43%). Renault Clio — 114 623 (+15%). Volkswagen T-Roc — 111 381 (-0,3%). Peugeot 208 — 107 097 (+1%).

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Фокус По материалам:

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