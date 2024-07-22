Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год

Технологии&Авто
2
Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год
Tesla уже не лидер: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год
Авторынок Европы продемонстрировал рост в 2024 году. За первое полугодие продано 6 879 438 легковых машин, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует организация ACEA.
Продажи новых авто выросли на всех крупнейших рынках Европы — в Германии (+5,4%), Великобритании (+6%), Франции (+2,8%), Италии (+5,4%) и Испании (+5)., 9%). Кстати, среди лидеров по росту продаж — Украина (+21,8%). Также значительный рост продемонстрировали Болгария (+30,8%), Украина и Польша (+16%).
Тройка популярнейших автопроизводителей на европейском рынке осталась без изменений — это концерны Volkswagen Group, Stellantis и Renault Group.

ТОП 10 лидеров авторынка Европы в 2024 году:

  1. Volkswagen Group — 1 761 533 проданных авто (+3,4% к 2022 году).
  2. Stellantis — 1 144 814 (+0,1%).
  3. Renault Group — 672 318 (+3,8%).
  4. Hyundai-Kia — 563 862 (-2%).
  5. Toyota — 522 585 (+16,1%).
  6. BMW Group — 467 047 (+4,8%).
  7. Mercedes-Benz — 344 809 (-, 6%).
  8. Ford — 226 365 (-16,9%).
  9. Volvo — 194 780 (+34,8%).
  10. Tesla — 164 740 (-12%).

Читайте также: Как купить авто из США

А вот среди моделей-лидеров произошли большие перемены. Электромобиль Tesla Model Y опустился с первого на восьмое место с падением продаж на 26%. Самое популярное авто в Европе — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. В тройку лучших вошли Volkswagen Golf и Renault Clio.

Самые популярные авто в Европе за 2024 год:

  1. Dacia Sandero — 143 596 проданных авто (+16%).
  2. Volkswagen Golf — 125 993 (+43%).
  3. Renault Clio — 114 623 (+15%).
  4. Volkswagen T-Roc — 111 381 (-0,3%).
  5. Peugeot 208 — 107 097 (+1%).
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.