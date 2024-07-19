LG разработал работа на базе ИИ для гостиниц и больниц — Finance.ua

LG разработал работа на базе ИИ для гостиниц и больниц 19.07.2024, 01:01 — Технологии&Авто

LG разработал работа на базе ИИ для гостиниц и больниц

LG разработала работа на базе ИИ — LG CLOi ServeBot (модель LDLIM 31 ), которая будет гарантировать безопасную доставку в медицинской и отельной отраслях. Об этом рассказали в LG.

Автономные работы CLOi ServeBot нового поколения созданы специально для сферы услуг и здравоохранения, где есть необходимость в выполнении монотонных задач доставки продуктов и различных материалов в просторных помещениях. CLOi ServeBot призван разгрузить персонал, взяв на себя рутинные обязанности по транспортировке разных предметов.

Читайте также Искусственный интеллект ChatGPT-4o спрогнозировал стоимость самых популярных криптовалют

Новая модель CLOi ServeBot, благодаря четырем дверцам и большим внутренним пространствам для хранения, может выполнять простые и повторяющиеся задания по доставке.

Инновационный алгоритм на основе искусственного интеллекта обеспечивает безопасное движение робота, позволяя ему обходить препятствия и выбирать оптимальный маршрут.

Впечатляющая особенность новой версии — возможность синхронной работы до 20 устройств, которые обмениваются данными для повышения производительности и безопасности.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.