LG разработал работа на базе ИИ для гостиниц и больниц — Finance.ua

LG разработал работа на базе ИИ для гостиниц и больниц
LG разработала работа на базе ИИ — LG CLOi ServeBot (модель LDLIM31), которая будет гарантировать безопасную доставку в медицинской и отельной отраслях. Об этом рассказали в LG.
Автономные работы CLOi ServeBot нового поколения созданы специально для сферы услуг и здравоохранения, где есть необходимость в выполнении монотонных задач доставки продуктов и различных материалов в просторных помещениях. CLOi ServeBot призван разгрузить персонал, взяв на себя рутинные обязанности по транспортировке разных предметов.
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Новая модель CLOi ServeBot, благодаря четырем дверцам и большим внутренним пространствам для хранения, может выполнять простые и повторяющиеся задания по доставке.
Инновационный алгоритм на основе искусственного интеллекта обеспечивает безопасное движение робота, позволяя ему обходить препятствия и выбирать оптимальный маршрут.
Впечатляющая особенность новой версии — возможность синхронной работы до 20 устройств, которые обмениваются данными для повышения производительности и безопасности.
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