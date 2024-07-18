Искусственный интеллект ChatGPT-4o спрогнозировал стоимость самых популярных криптовалют — Finance.ua
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Искусственный интеллект ChatGPT-4o спрогнозировал стоимость самых популярных криптовалют

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект ChatGPT-4o спрогнозировал стоимость самых популярных криптовалют
Искусственный интеллект ChatGPT-4o спрогнозировал стоимость самых популярных криптовалют
Новая версия самого известного в мире искусственного интеллекта спрогнозировала изменения стоимости ведущих криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и Solana. Аналитики попросили ChatGPT-4o спрогнозировать будущее цифровых активов после того, как Stripe расширила возможности криптовалютных платежей в Европе.
Нейросеть ChatGPT-4o, известная своими аналитическими возможностями, предвидела, что цена BTC может достигнуть $75 000 к концу года. Такой прогноз базируется на растущем интересе к криптовалюте и расширении доступа к ним.
ETH может достигнуть $4200 к концу 2024 года, по прогнозам ChatGPT-4o. Это объясняется постоянным развитием инфраструктуры блокчейна Ethereum, в частности переходом на Ethereum 2.0, что должно значительно повысить скорость и эффективность сети.
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Что касается Solana (SOL), то искусственный интеллект прогнозирует рост токена до $180. Этот блокчейн привлекает своей высокой производительностью и низкими комиссиями за транзакции, что делает его популярным среди разработчиков и пользователей.
Расширение поддержки криптовалютных платежей в Европе также может стимулировать дальнейший рост стоимости SOL, поскольку все больше людей будет иметь возможность использовать эту криптовалюту.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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