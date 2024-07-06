Нардеп сообщил, когда планируют рассматривать налогообложение криптовалюты — Finance.ua

Нардеп сообщил, когда планируют рассматривать налогообложение криптовалюты
Налогообложение криптовалюты и других виртуальных активов в Украине планируется после окончания войны.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период. Драфт закона о легализации крипты НКЦБФР и НБУ намерены разработать с помощью МВФ и представить уже до конца декабря», — написал он.
Железняк добавил, что на послевоенный период планируется еще реформа налогообложения промышленных выбросов и пересмотр налогообложения добывающих отраслей.
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Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщал, что Верховная Рада не будет рассматривать льготное налогообложение доходов физических лиц от операций с криптовалютой. Облагать виртуальные активы планируют по общей ставке.
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