Нардеп сообщил, когда планируют рассматривать налогообложение криптовалюты — Finance.ua

Нардеп сообщил, когда планируют рассматривать налогообложение криптовалюты Сегодня 22:09 — Криптовалюта

Нардеп сообщил, когда планируют рассматривать налогообложение криптовалюты

Налогообложение криптовалюты и других виртуальных активов в Украине планируется после окончания войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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«Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период. Драфт закона о легализации крипты НКЦБФР и НБУ намерены разработать с помощью МВФ и представить уже до конца декабря», — написал он.

Железняк добавил, что на послевоенный период планируется еще реформа налогообложения промышленных выбросов и пересмотр налогообложения добывающих отраслей.

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Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщал , что Верховная Рада не будет рассматривать льготное налогообложение доходов физических лиц от операций с криптовалютой. Облагать виртуальные активы планируют по общей ставке.

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