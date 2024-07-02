Аналитик DonAlt спрогнозировал существенное падение Bitcoin — Finance.ua

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Аналитик DonAlt спрогнозировал существенное падение Bitcoin

Криптовалюта
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Аналитик DonAlt спрогнозировал существенное падение Bitcoin
Аналитик DonAlt спрогнозировал существенное падение Bitcoin
Ведущий криптовалютный аналитик и трейдер выразил медвежьи настроения по поводу Bitcoin. Аналитик под псевдонимом DonAlt рассказал 60 500 подписчикам YouTube-канала Technical Roundup, что BTC, вероятно, потеряет ключевой уровень психологической поддержки и упадет ниже 60 000 долларов.
«Я думаю, что если этот диапазон [между $60 000 и $73 800] прорвется вниз, то следует ожидать… не менее 120 дней движения вниз/в сторону. Это похоже, что у вас есть длинный диапазон, который начинает пробиваться вниз», — отмечает аналитик.
По словам DonAlt, в самом худшем случае BTC может упасть на 35% от текущего уровня.

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«В самом худшем из худших сценариев цена может упасть до середины 40 000 долларов, от 44 000 до 40 000 долларов. Я думаю, что это было бы хуже всего… А в лучшем случае, если все это будет медвежьим, я думаю, это будет 52 000 долларов, а потом боковое движение [ценовое действие]», — подчеркнул эксперт.
Аналитик также говорит, что недельное закрытие выше $63 000 станет «бычьим» сценарием для Bitcoin.
«Проблема в том, что это очень, очень маловероятно. Это [недельное закрытие выше $63 000] имеет около 10% шансов на то, что это произойдет. Поэтому я пока не был бы слишком оптимистичным».
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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