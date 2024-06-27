В США предлагают платить налоги биткоинами — Finance.ua

В США предлагают платить налоги биткоинами Сегодня 21:38 — Криптовалюта

В США предлагают платить налоги биткоинами

Сегодня конгрессмен США Мэтт Гаец представил документ, согласно которому Министерство финансов США должно ввести программу, позволяющую уплачивать федеральный налог на прибыль биткоинами.

Об этом пишет сайт члена Палаты поставщиков Мэтта Гаеца.

Откуда эта идея?

Как говорится в сообщении, ранее в этом месяце Гаец присутствовал на второй инаугурации президента Сальвадора — Найиба Букеле. Находясь там, он стал свидетелем того, как биткоин , самая популярная в мире децентрализованная цифровая валюта, помогла способствовать финансовой стабильности и созданию рабочих мест в Центральной Америке после того, как Сальвадор стал первой страной, которая приняла биткоин как законное платежное средство в 2021 году.

После успеха Сальвадора с биткоинами и недавним бумом криптовалюты Гетц предлагает ввести законодательство, которое позволит налогоплательщикам платить федеральный подоходный налог с помощью биткоинов.

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«Мой революционный закон модернизирует нашу налоговую систему, позволив уплачивать федеральный подоходный налог биткоинами.

Позволяя налогоплательщикам использовать биткоины для федеральных налоговых платежей, мы можем способствовать инновациям, повышать эффективность и предлагать большую гибкость американским гражданам. Это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты будут играть жизненно важную роль в нашей финансовой системе, гарантируя, что США останутся в авангарде технологического прогресса", — сказал конгрессмен.

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