В США предлагают платить налоги биткоинами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США предлагают платить налоги биткоинами

Криптовалюта
22
В США предлагают платить налоги биткоинами
В США предлагают платить налоги биткоинами
Сегодня конгрессмен США Мэтт Гаец представил документ, согласно которому Министерство финансов США должно ввести программу, позволяющую уплачивать федеральный налог на прибыль биткоинами.
Об этом пишет сайт члена Палаты поставщиков Мэтта Гаеца.

Откуда эта идея?

Как говорится в сообщении, ранее в этом месяце Гаец присутствовал на второй инаугурации президента Сальвадора — Найиба Букеле. Находясь там, он стал свидетелем того, как биткоин, самая популярная в мире децентрализованная цифровая валюта, помогла способствовать финансовой стабильности и созданию рабочих мест в Центральной Америке после того, как Сальвадор стал первой страной, которая приняла биткоин как законное платежное средство в 2021 году.
После успеха Сальвадора с биткоинами и недавним бумом криптовалюты Гетц предлагает ввести законодательство, которое позволит налогоплательщикам платить федеральный подоходный налог с помощью биткоинов.

Читайте также: Как купить криптовалюту во время войны

«Мой революционный закон модернизирует нашу налоговую систему, позволив уплачивать федеральный подоходный налог биткоинами.
Позволяя налогоплательщикам использовать биткоины для федеральных налоговых платежей, мы можем способствовать инновациям, повышать эффективность и предлагать большую гибкость американским гражданам. Это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты будут играть жизненно важную роль в нашей финансовой системе, гарантируя, что США останутся в авангарде технологического прогресса", — сказал конгрессмен.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.